«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни

В декабре в Казани с широким размахом был открыт Горкинско-Ометьевский лес. Впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы.

Для комфортного активного отдыха здесь построена большая спортивная база с прокатом лыж. Подразумевается, что гости парка могут кататься по подготовленным площадкам как на своих лыжах, так и на взятых в аренду.

Тем не менее, появились сообщения о том, что казанцам просто не разрешают пользоваться этим общественным пространством.

- Мы прогуливались по лесу в том числе и на тех дорожках, где катались спортсмены, - рассказала ProKazan.ru Мария Дудолина. - Тренер, видя что мы любители и катаемся медленно, сказал , чтобы “больше он нас здесь не видел”. Я предложила дружно и терпеливо кататься вместе, попыталась ему объяснить, что трасса общая и мы заплатили за прокат лыж. На что тренер ответил, что дружно кататься мы будем, а то, что мы заплатили, его это не волнует. Да, мы ездим не так быстро, как настоящие спортсмены, но это же не дает им право выгонять нас из леса!

Помощница Наталии Фишман, команда которой занималась преобразованием Горкинско-Ометьевского леса, Карина Калимуллина пояснила, что по словам тренеров детской юношеской школы, девушка участвовала в несогласованной с администрацией парка коммерческой тренировке.

- Детская юношеская школа по лыжному спорту базируется на спортивной базе в Горкинско-Ометьевском лесу и постоянно проводит тренировки для детей, - говорит Карина Калимуллина. - А эти люди проводили свою коммерческую тренировку, не согласовав ее с администрацией парка, при этом мешая тренировкам детей из школы. Сейчас слодно сказать дословно, что кому наговорил - нас все-таки там не было, но все коммерческие тренировки должны быть согласованными.