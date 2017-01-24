Наверх
Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»
09:35, сегодня5
Минниханов выложил в соцсетях фото своего студенческого билета
10:01, сегодня2
«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни
09:30, сегодня7
Календарь кинопремьер-2017: Что смотреть в казанских кинотеатрах в этом году
09:15, сегодня
В рамках проекта IT-jump казанские школьники получат новые знания в сфере IT
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
09:10, сегодня12
Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Сибирь»
09:05, сегодня
Сегодня в Казани ожидается -16 градусов
06:39, сегодня4
#свияжскиехолмы: яркие зимние фотографии из инстаграмов казанцев
Казань сегодня: махинации со вкладами и неизвестные капли от имени легендарного врача
21:00, 24.01.20172
В Казани построят новый военный госпиталь
20:17, 24.01.201726
"Мисс Татарстан" и "Мисс Казань" о комментаторах в Instagram, сравнениях с БДСМ и зависти
18:40, 24.01.201730
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Завтра в Казани ожидается метель и 16 градусов мороза
18:31, 24.01.2017
Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача
18:13, 24.01.201718
В Казани начали высаживать деревья с браслетами
17:59, 24.01.201714
В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов
Минэкологии РТ: в центре Казани обнаружена незаконная свалка
17:24, 24.01.201712
Певица Нюша объявила о помолвке с экс-чиновником из Казани
16:45, 24.01.201731
Полиция разыскивает дальнобойщика из Татарстана, который пропал под Рязанью
16:08, 24.01.201720
«Невеста» испугала российских знаменитостей
Интерьер дня: собачки "поп-арт" и диван "пэчворк" в 3-комнатной казанской квартире
15:56, 24.01.201713
СМИ: экс-футболист "Рубина" Марко Девич предпочел "Ростов" вариантам из Китая и Катара
15:44, 24.01.20173
В сети появился фильм о Шаймиеве «В поисках Тартарии»
15:29, 24.01.201723
В Казани мужчину, пытавшегося задушить мать подушкой и скотчем, приговорили к работам
15:29, 24.01.201714
В Татарстане задержали продавца, развращавшего девочку со страницы школьника
15:03, 24.01.20176
В Казани за спиной сотрудника ДПС водитель Ford заменил госномера
14:56, 24.01.201725
Министр образования России: хиджабам не место в школах
14:29, 24.01.201748
Роспотребнадзор РТ: самая опасная для здоровья пища — японская кухня
13:49, 24.01.201736
На следующей неделе начнут продавать обновленный KIA Rio
13:35, 24.01.201720
Казанских владельцев автомобилей марки "Mazda" ожидает приятный сюрприз
13:10, 24.01.201714
В Челнах мужчину укусила лиса во время прогулки по городскому парку
13:08, 24.01.201721
Завтра в ряде домов Советского района Казани отключат свет
12:41, 24.01.20174
Минфин раскритиковал идею продажи алкоголя в Интернете
12:19, 24.01.20172
В центре Казани водитель "Лады" сбил женщину на тротуаре и врезался в забор
11:59, 24.01.201717
Экс-нападающий «Ювентуса» Валерий Божинов может перейти в «Рубин»
11:39, 24.01.20176
В Татарстане облили и сожгли автомобили оператора дорожных камер и его сына
11:19, 24.01.201756
УНИКС сыграет против 10-кратного чемпиона Турции
11:11, 24.01.20172
В России может пройти женский чемпионат мира по хоккею
10:51, 24.01.20176
В Казани наказали водителя BMW, подрезавшего "красный автобус"
10:31, 24.01.201737
В Казани осудили членов группировки «Телестудия» на 61 год строгого режима
10:26, 24.01.201711
В Татарстане инспектор охраны застрелился из охотничьего ружья
10:04, 24.01.201718
Вырезка, рибай и филе-миньон: где и за сколько в Казани можно поесть стейки
10:00, 24.01.20179
«Каждый мой день трагичен». Как живет 95-летний ветеран в Казани
09:37, 24.01.201752
Совет ProKazan.ru: как лечить "холодовую аллергию"
09:27, 24.01.20175
«Гарантированная доходность» – надежный способ приумножения дохода
09:26, 24.01.20174
Казанская компания запустила сервис по определению числа лиц нетрадиционной ориентации
09:00, 24.01.201736
В Татарстане разыскивают 24-летнего парня, который уехал на "Ладе" и исчез
08:59, 24.01.20177
В правительстве России одобрили увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода
08:41, 24.01.201735
СМИ: клиентов Татфондбанка и "Интехбанка" заподозрили в махинациях - они дробили вклады
08:27, 24.01.201733
Сегодня в Казани потеплеет до -3 градусов
06:11, 24.01.2017
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
23:08, 23.01.2017
В Татарстане появилось первое официальное коллекторское агентство
20:39, 23.01.201721
Английские СМИ о конкурсе "Мисс Татарстан": участницы выходили на подиум в БДСМ костюмах
20:04, 23.01.201722
В казанском автобусе женщина получила травму, пытаясь сесть на сиденье: появилось видео
19:15, 23.01.201739
Завтра в Казани ожидается снег и -10 градусов
18:48, 23.01.20171
Названы самые популярные имена детей в Татарстане за 2016 год
17:27, 23.01.201740
На месте снесенной остановки напротив театра Камала установят новый павильон
16:45, 23.01.201717
"Продам девственность и куплю таблетки сыну": как девушки РТ зарабатывают на первом сексе
16:30, 23.01.201740
Куда в Казани пускают с крупными питомцами: собака тестирует метро, автобус, кафе и отель
16:18, 23.01.201725
В Татарстане мужчину, который изнасиловал 4-летнюю девочку, осудили на 16 лет колонии
16:08, 23.01.201726
20 фотографий "Мисс Казань" в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс
16:05, 23.01.201730
Президент РТ попросил прокуратуру следить тщательно за работой коммерческих банков
15:24, 23.01.201723
Полиция Татарстана разыскивает супругов-банкиров Окунь, обналичивших 52 млн рублей
15:05, 23.01.201741
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни

«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни
16+
Фото: Денис Петьовка

В декабре в Казани с широким размахом был открыт Горкинско-Ометьевский лес. Впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы.

Для комфортного активного отдыха здесь построена большая спортивная база с прокатом лыж. Подразумевается, что гости парка могут кататься по подготовленным площадкам как на своих лыжах, так и на взятых в аренду.

Тем не менее, появились сообщения о том, что казанцам просто не разрешают пользоваться этим общественным пространством.

- Мы прогуливались по лесу в том числе и на тех дорожках, где катались спортсмены, - рассказала ProKazan.ru Мария Дудолина. - Тренер, видя что мы любители и катаемся медленно, сказал , чтобы “больше он нас здесь не видел”. Я предложила дружно и терпеливо кататься вместе, попыталась ему объяснить, что трасса общая и мы заплатили за прокат лыж. На что тренер ответил, что дружно кататься мы будем, а то, что мы заплатили, его это не волнует. Да, мы ездим не так быстро, как настоящие спортсмены, но это же не дает им право выгонять нас из леса!

Помощница Наталии Фишман, команда которой занималась преобразованием Горкинско-Ометьевского леса, Карина Калимуллина пояснила, что по словам тренеров детской юношеской школы, девушка участвовала в несогласованной с администрацией парка коммерческой тренировке.

- Детская юношеская школа по лыжному спорту базируется на спортивной базе в Горкинско-Ометьевском лесу и постоянно проводит тренировки для детей, - говорит Карина Калимуллина. - А эти люди проводили свою коммерческую тренировку, не согласовав ее с администрацией парка, при этом мешая тренировкам детей из школы. Сейчас слодно сказать дословно, что кому наговорил - нас все-таки там не было, но все коммерческие тренировки должны быть согласованными.

Ольга Плешкова, 25.01.2017, 09:30
Тэги: Обновление парков
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 января 2017, 09:44
Сейчас слодно сказать дословно,
ВОТ ЫМЕННО!!!...СЛОДНО...
1
3
Согласны с автором?
Злобный Аноним25 января 2017, 09:48
Не понял??????
То есть, если я взял лыжи напрокат, я этим еще плачу и за коммерческую ТРЕНИРОВКУ? Или это тот тренер, который выгнал, был из нелегальной группы, а эти никого не выгоняли? ???
В общем, и так дело запутанное, а в изложении автора вообще вынос мозга >-(
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2017, 09:56
(+_+):-D:-D:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2017, 10:10
Что за народ все-таки у нас. Построили для людей, катайтесь, наслаждайтесь. Так нет, надо сразу опять все поделить, посчитать чужие деньги, пометить "свою" территорию. У тренера по ходу фобия, что кто-то еще рядом может обучать лыжам, да еще и заработать на этом без его доли! Он свои деньги что ли вложил в парк и лыжню? Народные, наши денежки вложены! Поэтому все равны в правах в народном парке.
1
2
Согласны с автором?
Лось25 января 2017, 10:14
Раз так - разнести весь парк к едрене фене.
0
1
Согласны с автором?
Лима Гопкина25 января 2017, 10:17
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
3
0
Согласны с автором?
Филипп Филиппович25 января 2017, 10:23
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее."

Плешкова О. раз за разом несет какую-то околесицу, остановите ее.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2017, 10:27
У помошницы Фишман есть своя помощница. Охренеть.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 36
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 50
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 60
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани