Певица Нюша объявила о помолвке с экс-чиновником из Казани

26-летняя певица Нюша выходит замуж. Об этом она написала в своем Instagram.

Певица выложила в сеть фотографию, на котором видно помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.

- Невеста я, - подписала снимок певица.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 24 2017 в 2:41 PST

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что новым возлюбленным певицы Нюши стал экс-чиновник из Казани Игорь Сивов. Пара знакома уже долгое время, но любовь между ними вспыхнула лишь осенью прошлого года. Отметим, что Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН «Четыре татарина». Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.