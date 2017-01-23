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В Казани мужчину, пытавшегося задушить мать подушкой и скотчем, приговорили к работам

В Казани мужчину, пытавшегося задушить мать подушкой и скотчем, приговорили к работам
16+
Фото: ProKazan

В Казани осудили 41-летнего Максима Викульцева, который пытался подушкой задушить свою мать, обмотав ее перед этим скотчем, его приговорили к 300 часам обязательных работ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Происшествие случилось вечером 17 октября прошлого года - пьяный Викульцев в квартире устроил скандал с матерью.

- Викульцев, размахивая вилкой, высказал в адрес женщины слова угрозы убийством. Далее мужчина нанес матери несколько ударов кулаком по лицу, после чего обмотал скотчем ее руки, голову и тело, а затем стал душить потерпевшую подушкой, - рассказали в прокуратуре.

Были возбуждены дела по статьям "нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близкого лица" и "угроза убийством".

Свою вину Викульцев полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге его осудили на обязательные работы, приговор пока не вступил в силу.

Н. Вильданов, 24.01.2017, 15:29
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин24 января 2017, 15:41
А ведь был наверно желанным ребенком. Сопли ему видимо вытирались до 40 лет.
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