В Казани мужчину, пытавшегося задушить мать подушкой и скотчем, приговорили к работам

В Казани осудили 41-летнего Максима Викульцева, который пытался подушкой задушить свою мать, обмотав ее перед этим скотчем, его приговорили к 300 часам обязательных работ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Происшествие случилось вечером 17 октября прошлого года - пьяный Викульцев в квартире устроил скандал с матерью.

- Викульцев, размахивая вилкой, высказал в адрес женщины слова угрозы убийством. Далее мужчина нанес матери несколько ударов кулаком по лицу, после чего обмотал скотчем ее руки, голову и тело, а затем стал душить потерпевшую подушкой, - рассказали в прокуратуре.

Были возбуждены дела по статьям "нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близкого лица" и "угроза убийством".

Свою вину Викульцев полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге его осудили на обязательные работы, приговор пока не вступил в силу.