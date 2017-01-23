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Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача

Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача
16+
Фото: Ольги Плешковой
ProKazan.ru разбирался, что на самом деле подсовывают доверчивым казанцам и чем это может быть чревато

В редакцию портала ProKazan.ru обратилась жительница Казани, которая рассказала, что купила на выставке-продаже некие чудо-капли для глаз, якобы разработанные известным офтальмологом 20 века Федоровым, после использования которых у нее сильно воспалились глаза. По словам Галины Сергеевны, она поддалась на рекламу в газете о народной медицине, которую ей положили в почтовый ящик.

Все бы ничего, но воспаление не прошло, а врач-офтальмолог, к которому она обратилась позже, отправил ее на дорогостоящую операцию. 

- В последнее время на глазах постоянно была какая-то пленка, казалось, что я никак не могу их промыть, - рассказывает Галина Сергеева. - Увидела в газете чудо-капли, решила попробовать. В газете написано, что капли буквально от всего, вылечат аж 18 болезней глаз! Купила без всякого назначения врача и сильно пожалела: глаза по ощущениям стали скользкими, начали чесаться, слезиться, покраснели. Я побежала к врачу, а мне сказали, что нужна операция.

Теперь врачам предостоит выяснить, что довело женщину до операции: чудо-капли или болезнь, которая из-за них обострилась. 


На выставке женщина купила "Экстракт алоэ по Федорову" и "Офтанормин" общей стоимостью 1230 рублей

Прежде, чем браться за тему, мы решили разобраться в ситуации и для начала прочитали в Интернете, что это за капли и могут ли они быть опасны. Первое, что выдал Google - Осторожно – «глазные ЧУДО капли». Чуть ниже - видео, в котором представитель чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" Евгений Батьков (в котором работал известный офтальмолог Федоров) рассказывает, что Федоров никогда не разрабатывал чудодейственный состав. Это стало поводом для небольшого расследования.

Для справки: Святослав Николаевич Фёдоров - советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, профессор. Академик РАМН, член-корреспондент РАН (1991, член-корреспондент АН СССР с 1987). Герой Социалистического Труда СССР (1987). Погиб 2 июня 2000 года в авиакатастрофе.

Эксперимент: покупаем капли для глаз без медицинских консультаций 

Мы отправились на ярмарку-продажу, где наша героиня купила препарат. Кстати, чтобы узнать, когда именно она проходит, простому человеку придется очень постараться - никакой информации в Интернете нет, в самом ДК Химиков не могут дать никаких данных. Вся информация - в газете. Причем режим работы ярмарки очень странный - определенные дни по 1 часу в день.

На ярмарке по продаже данных препаратов в ДК Химиков у развернувшейся сегодня с утра лавки выстроилась очередь из десятка человек. Люди пакетами скупали мази, сиропчики и те самые чудо-капли, обещающие лечебный эффект. При этом продавец отпускала БАДы и при нас не выдала ни одного чека.

Когда мы начали интересоваться, от чего именно помогают эти капли, продавец сунула нам в руки инструкцию по примерению и продолжила обслуживать клиентов.

На инструкции указан состав, в который входят в частности мед и аскорбиновая кислота, а также фразы о том, что известный офтальмолог Святослав Федоров "известен благодаря разработке уникального и эффективного состава глазных капель "Экстракт алоэ по С.Федорову". 

Показания к применению обширны: это воспалительные заболевания глаз, катаракта в начальной стадии, близорукость, дистофия сетчатки и многое другое. А еще капли "заметно повышают качество жизни".

"А можно пользоваться каплями без визита к врачу? Я боюсь врачей. - Да, конечно, можно!"

Мы позвонили по телефону, указанному в инструкции и представились Еленой, у которой есть проблемы с глазами из-за постоянной работы за ноутбуком. Специалист call-центра заверил, что глазные капли можно применять даже без консультации врача. Единственное, о чем она предупредила в отличие от продацов на выставке - капли могут вызвать аллергию.

Оператор заученно рассказывала, насколько известен академик Федоров и как велики его достижения, но чтобы вспомнить его полное имя, ей пришлось подумать. 

- Хотелось бы прочитать про него. Если я забью в поисковик: "офтальмолог Святослав Федоров", то ссылка на страничку про него сразу выйдет, да?

- Да.

Теперь мы на 100-процентов понимаем, что люди, продающие нам капли, действительно имеют ввиду известного офтальмолога, а не просто тезку, которым можно "прикрыться".

Профессор МНТК "Микрохирургия глаза": Святослав Федоров не имеет никакого отношения к разработке подобных капель

Мы связались с Межотраслевым научно-техническим комплексом "Микрохирургия глаза имени академика Федорова" в Москве, где работал Федоров. Там нам прокомментировали, что Святослав Федоров не имеет никакого отношения к разработке подобных капель. Заместитель генерального директора по организационной работе и инновационному развитию МНТК "Микрохирургия глаза" профессор Назир Ходжаев отметил, что препаратов, которые одновременно лечили бы катаракту, близорукость, дистрофию сетчатки, глаукому, косоглазие, блефариты не существует.

- Основатель МНТК "Микрохирургия глаза" академик Святослав Николаевич Федоров никогда не создавал технологии для производства капель Экстракт алоэ по Федорову, и его имя не имеет к ним никакого отношения! - прокомментировал порталу ProKazan.ru Назир Ходжаев. - Если взять и сделать коктейль из витаминов и ионов серебра получится кустарный раствор и лучшее, на что можно надеяться - это то, что он не нанесет вреда.

Специалист по связям с общественностью МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова Анастасия Рогова добавила, что вдове известного офтальмолога даже предлагали судиться с теми, кто производит препарат, якобы произведенный по рецепту врача.

- Это просто люди, которые бессовестно воспользовались именем ученого. Мы даже предлагали вдове академика судиться с производителями, но она так и не решилась, - прокомментировала Анастасия Рогова.

В Минздраве РТ татарстанцев также предостерегли: перед покупкой препаратов нужно советоваться с врачами.

Итог

В полиции женщине порекомендовали провести экспертизу, которая докажет, действительно ли капли нанесли ущерб здоровью. Однако нужно учитывать, что покупателям не выдавали чеки, поэтому доказать, что БАД был приобретен именно у этих продавцов, будет довольно сложно.

От обмана же можно защититься просто: все, что касается здоровья, должно быть назначено вашим лечащим врачом. Консультируйтесь со специалистами, а покупая препараты, всегда требуйте чеки. 

Ольга Плешкова, 24.01.2017, 14:13
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Уху евший24 января 2017, 17:19
Да им хоть ссы в глаза ))
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3
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Уху евший24 января 2017, 17:21
А че не так? Капли действительно улучшают качество жизни.
У продавца :-)
0
4
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Горожанин24 января 2017, 17:22
Будет прикол, если та баба-паразит опять напишет, что у нее пропали круги под глазами, вместе с глазами и предложит на это посмотреть.
0
2
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Горожанин24 января 2017, 17:23
Будет прикол, если та баба-паразит прям тут снова напишет, что у нее пропали круги под глазами, вместе с глазами, и предложит на это посмотреть.
0
0
Согласны с автором?
Уху евший24 января 2017, 17:24
А как быть с продавцами китайских контрабандных шмоток, которые кочуют по Казани и нигде больше чем 1 день не работают?
Типа у них "ликвидация" склада, которая уже третий год все никак не ликвидируются ))))
0
3
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Уху евший24 января 2017, 17:27
????????
0
2
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Уху евший24 января 2017, 17:30
Налогов и взносов не платят, где полицаи? >:>
0
3
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Горожанин24 января 2017, 17:48
Возрастная катаракта народной медициной и каплями не лечится.
0
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