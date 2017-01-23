В Казани осудили членов группировки «Телестудия» на 61 год строгого режима

Накануне Верховный суд РТ огласил приговор семи членам ОПГ «Телестудия», которая орудовала в Московском районе Казани. Подсудимые получили от 7 до 12 лет колонии строго режима. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что максимальный срок получил лидер группировки — 58-летний Александр Савельев. На год меньше получил 36-летний Роман Сорокин, 44-летнего Вадима Сергеева осудили на 9,5 лет. 30-летний Рустем Шайдуллин был приговрен к 7,5 годам, 26-летний Марат Галявиев — 7 лет и один месяц, а 34-летнего Афиса Гойджаева и 31-летнего Рустема Шангараева приговорили к 7 годам.

Подсудимые намерены оспорить решение суда.

«Телестудия» наводила страх на торговцев и бизнесменов

Группировка «Телестудия» образовалась в 80-90-х годах в Московском районе Казани. В начале нулевых группировку возглавил Александр Савельев. С 2010 года он собрал вокруг себя всех активных челнов ОПГ.

- Члены группировки контролировали территорию, ограниченную улицами Восход, Воровского, Ленской, Соловецких Юнг, а также проспектами Ибрагимова и Ямашева, - отмечают следователи.

Отмечается, что «Телестудия» долгое время наводила страх на торговцев Московского рынка и бизнесменов района. К примеру, участники «Телестудии» вымогали деньги у лиц, которые занимались междугородними перевозками с автовокзала «Казань-2».

- Любой водитель и диспетчер знали, что если не заплатишь дань группировщикам, которые требовали от перевозчиков 20% прибыли, работать не дадут - сломают автобус или еще что, - сказали свидетели на суде.

Общак ОПГ

Собирала «Телестудия» дань и с таксистов. Так, по данным следствия, казанец Идрис Назипов, который промышлял частным извозом, платил ОПГ ежемесячную дань в размере 10 тысяч рублей. В 2010 году таксист сменил род деятельности. Казанец начал заниматься перепродажей машин.

- Узнав о хороших барышах бывшего таксиста, Савельев увеличил ему взнос до 50 тысяч рублей в месяц, при этом похитил «Тойоту-Камри» Назипова и потребовал за возвращение автомобиля 200 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Пострадали и от членов группировки и предприниматели, которые торговали на Московском рынке.

«Я сожалею и прошу меня строго не наказывать»

Однако на суде все фигуранты дела отрицали знакомство между собой. Лишь один из них косвенно признал свою вину.

- По поводу всего произошедшего я сожалею и прошу меня строго не наказывать. У меня большие проблемы со здоровьем, - сказал в последнем слове 44-летний Вадим Сергеев.

Таким образом, суд признал виновными всех, в зависимости от роли каждого в инкриминируемых преступлениях: это разбой, вымогательство, побои, хулиганство, незаконное лишение свободы.