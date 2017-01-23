В Татарстане разыскивают 24-летнего парня, который уехал на «Ладе» и исчез

В Татарстане разыскивают 24-летнего Рашида Галимзянова, который 5 декабря прошлого года около 12 часов уехал из поселка Каменка Высокогорского района на «Ладе» 12-й модели с государственным регистрационным знаком «К 218 ОМ 43 rus» и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили накануне в Следственном комитете.

8 декабря 2016 года мать пропавшего парня написала заявление в отдел МВД России по Высокогорскому району о содействии в розыске ее сына. Высокогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РТ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Убийство».

Приметы: на вид 25-27 лет, рост 165-170 см, волосы вьющиеся, светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде полоски, рана в области брюшной полости справа, на лице с правой стороны имеется родинка.

Одежда: олимпийка серого цвета с черными вставками «Reebook», спортивные брюки черного цвета с надписью «Reebook», белая футболка с черными надписями, черно-белые кроссовки.

При себе имел: паспорт, водительское удостоверение, банковская карта «Сбербанка».

Всех, кто видел пропавшего, просят обращаться по телефонам: 02, 8 (84365) 2-40-02, 8-986-917-98-88 (анонимность гарантируется).