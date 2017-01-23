«Каждый мой день трагичен». Как живет 95-летний ветеран в Казани

ProKazan.ru побывал в гостях у 95-летнего ветерана войны Михаила Капелюшника

Не так давно в редакцию ProKazan.ru написал письмо один из самых пожилых ветеранов нашей республики, 95-ти летний Михаил Капелюшник. Ветеранов, а особенно непосредственных участников боевых действий становится с каждым днем все меньше. Мы решили посмотреть, как живет один из самых пожилых ветеранов в нашем городе.

Когда мы пришли в гости к ветерану, он попросил нас расписаться у себя в журнале. Объяснил, что об этом он просит каждого, кто его посещает, будь то школьник или работник по ремонту окон. Все, как в журнале учета: кто пришел, откуда и телефон.

- Я сейчас стараюсь написать Книгу памяти, - объяснил Михаил Израилевич. - Сюда я хочу включить всех людей, которые меня посетили в последнее время. Мне уже 95 лет, мало кто доживает до такого возраста, а кто доживает, обычно не может даже разговаривать.

В свои 95 лет Михаил Израилевич живет один. У него есть дочь, тоже инженер, а ухаживать за ним приходит домработница. Она убирается, приносит продукты, готовит еду. Посещают его время от времени и школьники. Однако это не спасает его от тоски.

- Каждый мой день начинается трагично, - грустно говорит старик. - Я одинокий в этой самой пустой квартире. И все-таки я радуюсь каждой минуте жизни. Хочу жить, я радуюсь гостям, испытываю огромную благодарность тем, кто готов просиживать со мной часы.

У постели Михаила Израилевича - лекарства, фото покойной супруги и старенький магнитофон. Дедушка рассказывает, что каждое утро он включает себе военные песни, только эта музыка может его поднять с постели.

В квартире Михаила Израилевича много украшений-сувениров. Это и картины, декоративные тарелки и необычные вазы. Например, эти были подарены индийскими монахами жене Михаила Израилевича. Супруга его была известным акушером-гинекологом и занималась лечением женщин. В благодарность за восстановления женского здоровья ей были подарены эти вазы ручной работы.

Конечно, ветеран не может не говорить о войне. Михаил Израилевич рассказывает, что на фронт ушел в 17 лет.

- Миллионы парней и девушек шли на фронт добровольно защищать свою страну. И все надеялись, что в Сибири формируются наши войска - вооруженные, грамотные, и идут эти сибирские части, и что они вот-вот дойдут до Москвы и уничтожат Гитлера. Такого мнения был и я.

В 1942-м году, в бою под Воронежем, Михаила взрывной волной отбросило в сторону и полностью засыпало землей. На поверхности лишь осталась часть ствола автомата.

- Солдаты трофейной команды не могли пройти мимо, - рассказывает Михаил Капелюшник. - Они начали раскапывать автомат, и обнаружили меня - погребенного солдата, который был без сознания, но живой. Меня доставили в госпиталь, врачи вернули меня к жизни.

У Михаила Израилевича целая библиотека. Его самое любимое занятие - это чтение, однако из-за возраста он уже не может его себе позволить. Последнюю книжку, говорит, прочитал лет 30 тому назад.

Вся квартира усыпана напоминаниями для хозяина. Выключить свет, газ, воду, плотно закрыть холодильник - мелочи, которые пожилой человек просто не может запомнить.

Время от времени к Михаилу Израилевичу приходят в гости школьники или волонтеры. И это настоящий праздник. В основном же дедушке приходится коротать время попивая чай на кухне или медленно передвигаясь из комнаты в комнату.

Справка

На сегодняшний день в Казани проживает 1002 участника ВОВ (это Инвалиды войны; Участники ВОВ, ставшие инвалидами; Военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, имеющие инвалидность; Военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, не имеющие инвалидность; Участники Великой Отечественной войны).