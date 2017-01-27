Острова Казани: «античный» храм-памятник, затопленная дамба и «секретная» железная дорога

Портал ProKazan.ru выяснил, какие исторические объекты находятся на островах в пределах городской черты

Наступивший 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии и общественных пространств. Для Казани ключевым объектом заботы экологов являются реки Волга и Казанки, их берега и многочисленные острова.

Некоторые из этих островов являются не только памятниками природы – на них сохранились исторические объекты, без которых в недалеком прошлом нельзя было представить жизни города.

Портал ProKazan.ru выяснил, какие тайны хранят в себе острова, расположенные в пределах городской черты.

«Античный» храм-памятник: от ставки Ивана Грозного до одной из самых эффектных достопримечательностей города

Место: акватория Казанки у Адмиралтейской слободы.

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «речной техникум», дальше пешком по Кировской дамбе.

ХРАМ-ПАМЯТНИК НА ГРАВЮРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА

Место, на котором сегодня находится величественное здание храма-памятника, являлось знаковым еще со времен средневековья. Во времена Казанского ханства поблизости от него находилось русское кладбище, где в 1529 году был погребен святой мученик Иоанн. А во время московских походов на Казань именно здесь располагалась ставка и походная церковь царя Ивана Грозного с образом Спаса Нерукотворного.

После взятия Казани по распоряжению царя здесь была обустроена братская могила, где захоронили останки тысяч воинов, павших при штурме города. Здесь же был основан Успенский Богородицкий монастырь, монахам которого было предписано вечно молиться за убитых.

Однако обитель страдала от весенних половодий – талая вода из года в год затапливала эти территории и подмывала монастырские постройки. Поэтому в 1560 году монастырь был переведен на соседнюю Зилантову гору, где существует и сегодня. А на братской могиле была поставлена часовня.

ХРАМ-ПАМЯТНИК НА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ

В 1811 году настоятель Зилантова монастыря Амвросий обратился к Казанскому архиепископу с просьбой оказать содействие в установке на братской могиле памятника. По первоначальной задумке, мемориал должен был представлять собой простой столп. Его стоимость (по курсу того времени) должна была составить относительно скромные 5000 рублей.

После того, как часть денег была собрана, проект представили на утверждение императора Александра I, который распорядился серьезно переделать его. Причем заняться этим надлежало ни кому-нибудь, а петербургскому архитектору Николаю Алферову, ученику знаменитого Андрея Воронихина и его помощнику в строительстве столичного Казанского собора.

Алферов, незадолго до этого побывавший в средиземноморских странах и впечатленный архитектурой Древнего Египта и Древней Греции, настоял на проекте памятника в виде античной пирамиды. Этот проект и был утвержден царем.

Храм-памятник строился 10 лет – с 1813 по 1823 годы и обошелся в гигантскую для того времени сумму. Только царская семья (включая самого Александра I) пожертвовала на возведение монумента 15 000 рублей, а всего на его строительство было собрано свыше 100 000 рублей.

ХРАМ-ПАМЯТНИК НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ И В НАШИ ДНИ (ФОТО КЛИКАБЕЛЬНО)

Дюма: "Увиденная с дамбы, Казань словно поднимается из глубин огромного озера"

Храм-памятник неоднократно посещали представители царской фамилии, бывавшие с визитами в Казани. В 1836 году в церкви побывал император Николай I, а в 1837 году – его сын и наследник, будущий император Александр II.

В 1861 и 1863 году храм-памятник посещал старший сын Александра II и наследник престола Великий князь Николай Александрович. А в 1866 и 1869 годах – второй сын Александра II Великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III.

В 1858 году Казань посетил французский писатель Александр Дюма. Он остановился в одной из гостиниц, расположенных в Адмиралтейской слободе, недалеко от храма-памятника и составил его собственное описание.

- Увиденная с дамбы, Казань словно поднимается из глубин огромного озера. Открываясь взору со своим старым кремлём, которого никогда не достигали никакие пожары, и колокольнями своих шестидесяти двух церквей, она являет собою зрелище самое фантастичное.



Однако более всего поражает величавая и вместе живописная громада памятника русским, павшим при штурме… он, на мой взгляд, не может быть отнесён ни к какому из известных архитектурных стилей, а его низкие мрачные очертания полностью соответствуют назначению погребального монумента, каковое задавалось архитектору.

ХРАМ-ПАМЯТНИК НА ФОНЕ КРЕМЛЯ

Храм находился на холме на левом берегу Казанки и каждую весну, во время разлива реки, холм превращался в остров.

В 1918 году, после революции, службы в храме прекратились, а сам памятник подвергся разорению, но избежал разрушения. В 1947 году сооружение включили в перечень памятников архитектуры РСФСР, подлежащих государственной охране в первую очередь.

В 1950-е годы, в результате образования на Волге Куйбышевского водохранилища, русло Казанки было изменено, и памятник оказался на острове. В 1960 году храм признали памятником архитектуры РСФСР государственного значения.

В 2004 году храм-памятник, расположенный на острове, был соединен насыпью и небольшим мостиком с Кировской дамбой. А в 2005 году состоялось его возвращение Русской православной церкви. В настоящее время реставрация храма продолжается, здесь проводятся регулярные службы.

ХРАМ-ПАМЯТНИК НА ФОНЕ ВЫСОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

Дореволюционный водозабор в стиле модерн и «секретная» железная дорога

Место: акватория Волги у поселка Игумново (Кировский район).

Как добраться: зимой на снегоходе или лыжах от Адмиралтейской слободы или поселка Игумново. Летом на лодке.

СТАРЫЙ ВОДОЗАБОР ПОРОХОВОГО ЗАВОДА НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

Старый водозабор Казанского порохового завода был построен в конце 19 века в стиле модерн у места впадения Казанки (старого русла) в Волгу. Сооружение снабжало водой пороховой завод и, возможно, часть зданий заречной части города.

Что примечательно, волжский водозабор не снабжал водой основную часть города – казанский водопровод в те годы наполнялся водой из артезианских источников, расположенных в деревне Пановка.

Точная дата постройки водозабора неизвестна. Вот что говорит о пороховом заводе того времени Николай Загоскин, автор путеводителя «Спутник по Казани» 1896 года.

- Весьма обширное производство казанского порохового завода, снабжающего порохом все Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию и Кавказ, в последние годы еще более расширилось, вследствие открывшейся при нем выделки бездымного пороха, что вызвало в заводе массу новых построек и технических приспособлений.

Возможно, именно на волне расширения завода среди массы новых построек и был возведен собственный волжский водозабор.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА НА КАЗАНСКОМ ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ В 1917 ГОДУ

В августе 1917 года в Казани произошла серия взрывов боевых снарядов, а также страшный пожар на пороховом заводе, вошедшие в историю как Казанская катастрофа.

Пожар начался на железнодорожной станции Пороховая (ныне Лагерная) недалеко от водозабора. Причина – непотушенный окурок сигареты, который по небрежности бросил в неположенном месте один из караульных. Вначале взорвались снаряды на самой станции, от которых загорелось ближайшее железнодорожное депо. Нефть из цистерн, расположенных прямо на берегу Казанки, также загорелась.

В результате взрывов и пожаров в Казани были разрушены 542 здания (152 из которых до основания). Среди полностью разрушенных зданий были и корпуса старого порохового завода (новый пороховой завод, возведенный в 1915-1916 годах, также сильно пострадал, но вскоре после ремонта вновь начал работу).

ЗДАНИЕ СТАРОГО ВОДОЗАБОРА В НАШИ ДНИ

Пострадало ли здание водозабора порохового завода, находившегося неподалеку от эпицентра трагедии, – доподлинно неизвестно. Во всяком случае, ущерб сооружению вряд ли был слишком серьезным.

В результате взрывов и пожара в Казани погибли 8 человек, а 172 жителя города (в том числе 30 детей) получили ранения. Пожарами было уничтожено 12 000 пулеметов (всего в Первую мировую войну было изготовлено и доставлено на фронт около 30 000 пулеметов), а также 1 000 000 снарядов, хранившихся на складах.

- Пожар пороховых и артиллерийских складов продолжается. Беспрестанные взрывы. Во многих кварталах выбиты стекла домов. Помощь раненым организована. Население частью бежит за город… Объявлено военное положение, - говорилось в телеграмме, отправленной в Петроград властями Казани.

В результате взрывов по всему городу разбросало огромное количество боевых снарядов. Их было настолько много, что во избежание трагедии начальник Казанского гарнизона Григорьев был вынужден лично запрещать жителям города подбирать снаряды, угрожая самым серьезным наказанием.

16 августа 1917 г.

г. Казань



Приказом по войскам Казанского гарнизона от 15 августа с/г за № 14 было категорически воспрещено населению во избежание несчастных случаев собирать разбросанные по улицам снаряды, которые могут взорваться.



Между тем замечено, что жители подбирают снаряды, рассматривают их и иногда уносят с собой.



Вновь категорически подтверждаю запрещение собирать разбросанные по улицам снаряды, воспрещаю рассматривать их и приказываю всем лицам, в помещениях которых или во дворах окажутся таковые снаряды, немедленно заявить о том в ближайший милиционный район для сдачи их военному ведомству.



Предупреждаю, что в дальнейшем, в случае обнаружения снарядов у населения на руках и в квартирах, виновные понесут ответственность по законам военного времени, причём ответственность за могущие произойти несчастья понесут и не только те лица, у которых окажутся снаряды, но и хозяева домов и квартир. Для сбора снарядов командированы специальные отряды.

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА В ДНИ "КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА". СРЕДИ БЕДСТВИЙ, ОБРУШИВШИХСЯ НА РОССИЮ, ПЕРВЫМ ПУНКТОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ПРИВОДИТ СОБЫТИЯ В КАЗАНИ

Боевые снаряды долетали и до берегов Казанки и Волги. В частности, их до сих пор находят жители соседней Адмиралтейской слободы. А в 2010 году во время страшной засухи, когда Волга сильно обмелела, остров со старым водозабором соединился с большой землей и один из старых снарядов был найден поблизости от него на обнажившемся дне.

Трагедия была страшной. Но Казань удалось спасти от полного разрушения – большую часть взрывчатых веществ сумели затопить водой, которой были предусмотрительно заполнены заводские водохранилища.

Интересно, что спустя несколько дней после Казанской катастрофы состоялось знаменитое выступление главнокомандующего русской армией генерала Лавра Корнилова, вошедшее в историю как Корниловский мятеж.

В приказе Верховного главнокомандующего, адресованном войскам, перечислялись все несчастья, которые обрушились (или готовились, по его мнению обрушиться) на Россию. И среди всех печальных событий взрыв в Казани стоял на первом месте. Причем, по мнению Корнилова, трагедия на Пороховом заводе произошла «при несомненном участии германских агентов».

ВОДОЗАБОР 1937 ГОДА ПОСТРОЙКИ В НАШИ ДНИ

В 1930-е годы рядом с пороховым заводом, построенным еще в годы Первой мировой войны, возводится новый, который в 4 раза превосходил по мощности существующее предприятие. В это же время в Казани активно возводятся корпуса и других заводов. Мощностей старого водозабора стало не хватать и было принято решение возвести новый.

Новый водозабор для снабжения промышленных предприятий города возвели рядом со старым, на берегу Волги неподалеку от железнодорожной станции Лагерная. Он заработал в 1937 году. Система очистки воды на этом сооружении предусмотрена не была – она использовалась исключительно для промышленных целей.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА К НОВОМУ ВОДОЗАБОРУ НА НЕМЕЦКОЙ КАРТЕ КАЗАНИ 1941 ГОДА

Вскоре после строительства нового водозабора (или одновременно с ним) к сооружению подвели железнодорожную ветку от станции Лагерная. Причем, эта ветка не была указана на городских картах того времени (для секретности, свойственной сталинской эпохе это было в порядке вещей). Зато эта линия четко показана на немецкой карте Казани времен Великой Отечественной войны.

Определенным рубежом для обоих сооружений стал 1957 год, когда на Волге было образовано Куйбышевское водохранилище. Уровень воды в реке на территории Казани поднялся более чем на 11 метров и оба водозабора оказались отрезаны от большой земли. Тогда же была разобрана и железнодорожная ветка.

ВИД НА ВОДОЗАБОР 1937 ГОДА С ПЛЯЖА "ДУБКИ" У СТАНЦИИ ЛАГЕРНАЯ

Но если старый водозабор после того, как оказался на острове, был окончательно заброшен, то сооружение 1937 года постройки продолжало обеспечивать водой промышленные предприятия города вплоть до последних лет.

И лишь в 2008 году, когда была построена новая станция, водозабор советского времени перевели в резерв.

ВИД НА СТАРЫЙ И НОВЫЙ ВОДОЗАБОРЫ С ПРАВОГО БЕРЕГА ВОЛГИ У ВЕРХНЕГО УСЛОНА

Остров Вороний Куст: дамба, соединившая речной порт и вокзал

Место: акватория Волги у места впадения нее Казанки.

Как добраться: по насыпи от пляжа «Локомотив» или на лодке.

ВИД НА ОСТРОВ ВОРОНИЙ КУСТ СО СТОРОНЫ РЕЧНОГО ПОРТА

До 1957 года волжские пристани Казани располагались не на месте современного речного порта, а выше по течению Волги – неподалеку от Адмиралтейской слободы на расстоянии 7-10 километров от основной части города.

Транспортировка грузов от причалов до складов в центральной части Казани была крайне неудобным и дорогостоящим делом, поэтому уже во второй половине 19 столетия была озвучена идея строительства нового речного порта в районе Ново-Татарской слободы.

От Волги до центра города планировалось прорыть судоходный канал, а между вокзалом и Ново-Татарской слободой обустроить бухту для швартовки судов. Однако за недостаточностью средств этот проект тогда оказался нереализованным.

НОВАЯ ДАМБА НА КАРТЕ КАЗАНИ 1925 ГОДА

Тогда городские власти приняли решение создать от существующих пристаней более короткий и удобный путь. Старая дамба с трамвайной линией через Адмиралтейскую слободу уже не удовлетворяла текущим потребностям.

В результате в начале 20 века от волжских пристаней в районе Адмиралтейской слободы была насыпана новая прямая дамба, которая выходила на Посадскую улицу в центре города (современная улица Тази Гиззата).

Дамба, которую стали называть Новой, проходила по заливным пойменным лугам, которые каждый год затапливались во время весеннего половодья. Поэтому проектировщики заложили такую высоту, которая позволила бы избежать сооружению подтопления.

НОВАЯ ДАМБА НА КАРТЕ КАЗАНИ 1936 ГОДА

Первоначально, судя по картам Казани дореволюционного времени, по дамбе проходила только шоссейная дорога. Но уже в советские годы рядом с шоссе протянули ветку железной дороги, которая соединила пристани и железнодорожный вокзал в центре города. Вскоре вдоль дамбы установили металлические баки с горюче-смазочными материалами для железнодорожных составов.

Дамба исправно служила казанским речникам и железнодорожникам вплоть до 1957 года, когда большая часть ее была затоплена водами Куйбышевского водохранилища, и вступил в действие новый речной порт у Ново-Татарской слободы.

КАРТА КАЗАНИ 1957 ГОДА (ГОД ОБРАЗОВАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ЧЕРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНЫ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВОЗВЕЛИ В ГОРОДЕ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ ВОДЫ. НОВАЯ ДАМБА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ОКАЗАЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАПЛАНИРОВАННОЙ К ЗАТОПЛЕНИЮ

Перед затоплением дамбы железнодорожные пути были разобраны. Однако сооружение оказалось затоплено не полностью – одно из самых высоких его мест в районе соединения Волги с новым руслом Казанки стало островом и получило название Вороний Куст.

Вплоть до начала 2010-х годов на этом острове, заросшем деревьями, сохранялись остатки транспортной инфраструктуры. От другого «остатка» Новой дамбы – длинной косы у речного порта, Вороний Куст отделял пролив, получивший еще одно характерное название Крысиный Хвост.

История Вороньего Куста в качестве острова завершилась в 2011-2012 годах, когда на косе у речного порта начали намывать песок. В результате остров был частично засыпан и соединен с большой землей.

ВИД НА ВОРОНИЙ КУСТ (В ЦЕНТРЕ, ПРАВЕЕ ОТ ОЧЕРТАНИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ) СО СТОРОНЫ ПОСЕЛКА ИГУМНОВО И АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЫ

Острова на карте Казани

Храм-памятник павшим воинам

Старый водозабор порохового завода

Вороний куст (часть бывшей дамбы от пристаней в центр города)