В Татарстане мужчина впал в кому, отравившись угарным газом на пожаре

В Бугульме 58-летний мужчина впал в кому, отравившись угарным газом на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что пожар произошел сегодня в два часа ночи на улице Космодемьянской. Когда пожарные прибыли на место происшествия, одноэтажный бревенчатый дом был весь в дыму. Спустя 10 минут спасателям удалось потушить пламя.

- В процессе тушения пожара на кухне на полу был найден хозяин дома, который отравился угарным газом. Мужчину в состоянии комы, ожогового шока и с ожогами рук доставили в больницу, - говорится в сообщении.

В результате пожара полностью сгорели мебель, электроприборы и мебель. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.