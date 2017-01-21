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Семейный рекорд: у жительницы Казани родился 13-ый ребенок

Семейный рекорд: у жительницы Казани родился 13-ый ребенок
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Малышка весом 4 килограмма появилась на свет 14 января

В Казани в семье Бочковых родилась дочь Аврора, у которой уже есть два брата и десять сестер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что малышка появилась на свет 14 января, она весила немногим более 4 кг.

- Мы очень удивились этому неординарному событию, ведь совсем недавно мы чествовали самую большую семью нашего мегаполиса Бочковых в Центре семьи «Казан» по случаю рождения дочери Дарины – двенадцатого ребенка в семье. И вот новый семейный рекорд – тринадцатый ребенок в семье! - отметила начальник Приволжского отдела  ЗАГС Вера Потапова.

Напомним, в 2015 году корреспонденты ProKazan побывали в гостях у этой необычной семьи. Тогда в интервью после рождения 12-го ребенка родители признались, что хотят еще детей.

- Дай Бог не последний, - сказала тогда Ольга Бочкова.

В 2015 году семья Бочковых перебралась в Казань из Альметьевска. Долго присматривались и выбирали домик для своей дружной семьи. Рассматривали и центр города, но в итоге остановились на добротном кирпичном домике на окраине. Здесь и воздух чище, и район спокойный, да и школа под боком. Для детей - все условия.

Со своим мужем Евгением Ольга познакомилась в 1991 году. Через три дня после знакомства молодые были уже в ЗАГСе. С тех пор почти 25 лет живут вместе. Спустя год у них родился первый ребенок. Имя Артем выбрала мама.

- Когда родился второй ребенок, то право выбора имени доверили именно Артему, - рассказывает Ольга. - Сын выбрал имя Юля.

В дальнейшем имя каждому следующему ребенку выбирали на семейном совете. Ангелина, Светлана, Кристина, Злата, Каролина, Давид, Кармелита, Рада, Марта, Дарина. И вот на днях родилась Аврора.

По словам Ольги, обязанности по дому четко распределены между детьми. Кто-то убирается, кто-то гуляет с младшими. 

- Не нужно бояться, - с улыбкой отвечает Ольга. - Нужно смело идти и рожать!

Люция Кашапова, 23.01.2017, 11:32
Тэги: Дети, Казанцы
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Комментарии

Горожанин23 января 2017, 11:53
....молодцы... хотя чет мне кажется уже нездоровое... в 1 очередь в плане психики.
на что они живут, не совсем понятно. Конечно, субсидии, бесплатное питание, санатории многодетным, с поборами никто не сунется. Но насколько морально оправдано вот так фактически садится на шею других, лелея свои навязчивые (чего уж там) прихоти....
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Фёдор23 января 2017, 11:53
Тоже мне новость видать в городе ничего более важного не происходит так они о плодовитости отдельных граждан решили написать
5
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Сельчанин23 января 2017, 11:54
Отец-молодец )))
4
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sativa3123 января 2017, 11:59
счастья и здоровья этой прекрасной семье.
1
9
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Горожанин23 января 2017, 12:01
Питаются фигово, видимо. Дорогого белка в рационе мало, дешевых углеводов много.
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зритель23 января 2017, 12:03
ну и кролики!:-D
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Горожанин23 января 2017, 12:04
Предохраняться не пробовали?
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Горожанин23 января 2017, 12:04
Не, ну если папаша в состоянии такую ораву прокормить - то, конечно, молодец
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Горожанин23 января 2017, 12:07
Кармелита!!!!!!!!!!!! Это же сколько надо сериалов смотреть, чтобы назвать так дочь в русской семье. Видать мама очень хорошо распределила обязанности по дому, что, кроме просмотра сериалов больше нечего делать...
4
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Горожанин23 января 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Питаются фигово, видимо. Дорогого белка в рационе мало, дешевых углеводов много.
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Само собой. Но главное ж родить, отец молодец, так держать, не надо бояться, надо идти и рожать итд итп.
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Вано23 января 2017, 12:17
Прям ксерокс какой-то:-D
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Горожанин23 января 2017, 12:23
Как минимум 14 кроватей в доме 8-|
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Горожанин23 января 2017, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Предохраняться не пробовали?
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Если уже 13, значит не пробовали.
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Горожанин23 января 2017, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Отец-молодец )))
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И не он один.
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Горожанин23 января 2017, 12:28
У юноши в зеленой футболке такой взгляд затравленный.
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Горожанин23 января 2017, 12:42
ну ну жрут за наш счет субсидии, бабло все за счетработающих...все они жирдяи ну наверное картошкой однйопитаются....

ЭТО АНТИПРИМЕР

Потому налоги не плачу.Не хочу этих содержать .....
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фотина23 января 2017, 12:48
судя по хронологии имен,
после пятого ребенка у родителей поехала крыша(((
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Горожанин23 января 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Как минимум 14 кроватей в доме 8-|
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может сон в 2 смены))
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Горожанин23 января 2017, 12:56
вот так вот одни работают налоги платят другие рожают ка кролики дебилов на их налоги
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