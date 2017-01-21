Семейный рекорд: у жительницы Казани родился 13-ый ребенок

Малышка весом 4 килограмма появилась на свет 14 января

В Казани в семье Бочковых родилась дочь Аврора, у которой уже есть два брата и десять сестер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что малышка появилась на свет 14 января, она весила немногим более 4 кг.

- Мы очень удивились этому неординарному событию, ведь совсем недавно мы чествовали самую большую семью нашего мегаполиса Бочковых в Центре семьи «Казан» по случаю рождения дочери Дарины – двенадцатого ребенка в семье. И вот новый семейный рекорд – тринадцатый ребенок в семье! - отметила начальник Приволжского отдела ЗАГС Вера Потапова.

Напомним, в 2015 году корреспонденты ProKazan побывали в гостях у этой необычной семьи. Тогда в интервью после рождения 12-го ребенка родители признались, что хотят еще детей.

- Дай Бог не последний, - сказала тогда Ольга Бочкова.

В 2015 году семья Бочковых перебралась в Казань из Альметьевска. Долго присматривались и выбирали домик для своей дружной семьи. Рассматривали и центр города, но в итоге остановились на добротном кирпичном домике на окраине. Здесь и воздух чище, и район спокойный, да и школа под боком. Для детей - все условия.

Со своим мужем Евгением Ольга познакомилась в 1991 году. Через три дня после знакомства молодые были уже в ЗАГСе. С тех пор почти 25 лет живут вместе. Спустя год у них родился первый ребенок. Имя Артем выбрала мама.

- Когда родился второй ребенок, то право выбора имени доверили именно Артему, - рассказывает Ольга. - Сын выбрал имя Юля.

В дальнейшем имя каждому следующему ребенку выбирали на семейном совете. Ангелина, Светлана, Кристина, Злата, Каролина, Давид, Кармелита, Рада, Марта, Дарина. И вот на днях родилась Аврора.

По словам Ольги, обязанности по дому четко распределены между детьми. Кто-то убирается, кто-то гуляет с младшими.

- Не нужно бояться, - с улыбкой отвечает Ольга. - Нужно смело идти и рожать!