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В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет

В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Причиной разбирательства стало короткое SMS-сообщение

В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что причиной разбирательства стало короткое SMS-сообщение с просьбой к родителям первоклассников прийти вымыть кабинет после ремонта. Кроме этого, женщину возмутило, что ее персональные данные были переданы третьим лицам.

- Во время осенних каникул в классе, где учится моя дочь, поменяли окна. В ноябре прошлого года я получила сообщение с незнакомого  телефонного номера сообщение такого содержания: «К вам обращаются из родительского комитета. Просим прийти и убраться в классе. В кабинете строительная пыль, дети ей дышат». Я была в шоке! Почему я должна убираться в гимназии? Где школьные уборщицы? И кто дал родительскому комитету номер моего сотового телефона?, - рассказывает мама первоклашки.

Женщина сразу написала обращения в Минобрнауки РТ и Управление Роспотребнадзора, приложив к ним скриншот SMS-сообщения.

- Из Минобрнауки РТ пришел ответ, что уборка в классе - дело добровольное, а рассылка была организована не родительским комитетом, а учителем, - возмущается женщина.

Тогда родительница обратилась в прокуратуру Приволжского района Казани.

- По результатам ведомственной проверки в отношении учительницы возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных граждан», - говорится в сообщении.

Однако в казанской гимназии никто не ожидал такой реакции на SMS-сообщение.

- Ведь всегда можно наладить между собой мирный диалог. Кроме того, эсэмэска содержала просьбу, а не приказ. На нее можно было просто не реагировать, - сказала директор гимназии.

По словам директора, учительнице гимназии объявлен устный выговор.

Напомним, в начале учебного года управление образования исполкома Казани рекомендовало учителям школ и воспитателям детсадов отказаться от общения с родителями через соцсети во избежание искажения информации.

Люция Кашапова, 23.01.2017, 10:19
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин23 января 2017, 10:28
Какие нынче все юридически подкованные)))) Если родители платят деньги за уборку классов, то нечего родителям самим убирать. Если в договоре с установщиками окон не было оговорено про уборку, и родители не платят уборщикам отдельно, то могли бы и прийти вымыть кабинет. раньше родители и сами красили и убирали, а сейчас умные все. И родительский комитет не такие уж и левые люди, ладно бы из фирмы по установке окон смски скидывали.
Лучший комментарий
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Горожанин23 января 2017, 10:31
Пусто дышит строительной пылью
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12
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Дюма23 января 2017, 10:43
Устный выговор не является в среде российской юриспрюденции институтом или процессуально-наказательным элементом и не имеет ровно никакого значения.
3
6
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Горожданен23 января 2017, 10:43
Не царское это дело пыль убирать!
1
10
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Горожанин23 января 2017, 10:45
На просьбу мало похоже. Скорей просьба в приказном порядке.
8
5
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Горожанин23 января 2017, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
Устный выговор не является в среде российской юриспрюденции институтом или процессуально-наказательным элементом и не имеет ровно никакого значения.
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Дак его в характеристике упомянут,если че и в трудовой.
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2
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Горожанин23 января 2017, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
Дак его в характеристике упомянут,если че и в трудовой.
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Хотя нет,не упомянут.
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1
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Катя23 января 2017, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Устный выговор не является в среде российской юриспрюденции институтом или процессуально-наказательным элементом и не имеет ровно никакого значения.
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И что дальше? Умные все такие родители, а дети тупее пробки растут у мам и пап. Могли бы прийти и убраться, всегда в школу ходили раньше и родители и ученики. А сейчас растут поколение дебилов, которые свой зад поднять лишний раз боятся. И мамаша эта которая написала не особо умной в итоге кажется. Возмутилась она видите ли, а поговорить с учительницей и сказать, что она не будет этого делать совсем что ли ни как? Прям героиня нашлась...
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29
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Горожанин23 января 2017, 11:04
Подумаш кака цаца.
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Горожанин23 января 2017, 11:04
Странная женщина. Зачем в прокуратуру идти? Кому она лучше сделала? Дура набитая.
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Горожанин23 января 2017, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
Какие нынче все юридически подкованные)))) Если родители платят деньги за уборку классов, то нечего родителям самим убирать. Если в договоре с установщиками окон не было оговорено про уборку, и родители не платят уборщикам отдельно, то могли бы и прийти вымыть кабинет. раньше родители и сами красили и убирали, а сейчас умные все. И родительский комитет не такие уж и левые люди, ладно бы из фирмы по установке окон смски скидывали.
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"Если в договоре с установщиками окон не было оговорено про уборку, и родители не платят уборщикам отдельно"- то есть родители платят за окна еще?
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Горожанин23 января 2017, 11:06
Наказали и правильно сделали. Мы летом не жили в Казани, работали в другом городе, и нас тоже постоянно затрахивали с этими "приди и уберись", а у нас один выходной в неделю. А осенью потом началось, что вот вы бездельники не приходилили. Уроды!
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Дюма23 января 2017, 11:08
Причина в том,что директора школ Казани не могут организовать на проведении таких работ штатных работников(техничек.слесарей.рабочих по текущему обслуживанию здания-возможно из-за того что они все требуют денег .-ведь это не их обязанность), а иногда просто лень,раз получает за класс деньги,то пусть сама и карячится как хочет.Ведь в наши дни директора и завучи это очень гордые люди в школе,которые не любят подъ....ть учителям,которым свойственно понятие что такое честь и собственное достоинство и всё порою кончается тем.что детей наряжают в халаты и айда двор мести или школьный сарай от грязи с теплицей выгребать от разных там крыс и дохлых кошек;и всё это под видом трудового воспитания и привития трудовых навыков которые крайне необходимы детям и получается порой первый урок физкультура,второй и третий подметание двора с помощью наломанных веников из школьного сада и выброс листьев в соседнее болото ,овражек или просто на дорогу-так в принципе везде скажут вам, чего вы расстраиваетесь кроме школ с английским или математическим уклоном и мы должны понимать что в любом человеке просыпаются диктаторские функции как только он видит что дети зависимы, так как хотят получить оценку получше,чтобы как-то выбиться в жизни-всё складываеьсч в нашем образовании таким образом что ученик ходит в наши школы в основном из-за оценки(на получение знания не хватает сил) и поэтому подметание гораздо лучшая альтернмтива чем сидеть на уроке с риском получить оценку меньшую,ребёнок с радостью узнаёт что на улице морозч или бактериальный карантин-ему уже не до знаний-лишь бы пройти этап и многие директора понимают психологию учеников,держиться долго тот учитель который умудряется как-то сунуть денежку и директору.а иногда и завучу,нуу нас иногда и суют ученики классным-отпроситься на субботу и т.д.
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66623 января 2017, 11:08
Дура - просто, свой же ребенок учиться и пылью дышит, не больно просят придти и убраться в другом классе. А для того что бы не повредить здоровье ребенка уж можно придти парту протереть - окна и пол помыть на все про все 30 -40 мин. потратить можно было бы


ДУРА !!!!
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Неля23 января 2017, 11:09
В любом классе есть такая "мамаша", которая отравляет психологическую атмосферу в классе.
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Горожанин23 января 2017, 11:10
Ахаха, теперь по всем новостям Аида Набиева "не известна" третьим лицам:-) "Умница"!
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Аня Хабибуллина23 января 2017, 11:12
Кошмар!до чего уже люди дошли!Раньше и убирались сами,и ремонт в классе делали....сейчас уже на просьбу чуть ли не в суды тянут!Учителей уже за людей не считают....
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Горожанин23 января 2017, 11:13
А поговорить с учителем нельзя было, конечно. Сразу в прокуратуру. Ньдаа
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4
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Том23 января 2017, 11:14
административное дело по статье «Нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных граждан», кому учительница их отдала?
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Горожанин23 января 2017, 11:14
Не каждый день окна меняют. Родители могут между собой спокойно договориться, кто может, а кто нет. Просто так. Без всяких договоров и денег. Человечность то где?
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Анна23 января 2017, 11:17
Вот из за таких родителей, учителям становится все равно до наших детей. Нельзя ни пристыдить, ни выговорить ученику за несделанную домашнюю работу, вдруг вот такая мамаша пожалуется, что ее идиоту при всех указали на недочеты( уточню- заслуженные недочеты), унизили прилюдно. И растут дебилы, которые ничего не делают и ничего не хотят, им ведь все равно ничего не будет. Даже маме не позвонят, телефон то ее личные данные, которые никто знать не должен. А учителя просто проговаривают материал.
А по поводу уборки- всегда родители убирались, правда одни и те же. Другие просто отмалчивались и не принимали участие. И дети сами кабинеты убирали, а теперь уборщицу им подавай. Может я и не права, но наше поколение выросло самостоятельными, образованными, разумными, имеющими уважение к старикам и учителям, именно потому, что в школе нас стыдили за плохую учебу и мы старались учиться лучше, родители уважали учителей, помогали им, и для учеников учитель был ориентиром. А сейчас- поколение идиотов.
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7
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Наиль Фирдаусович23 января 2017, 11:21
В ответ на комментарий пользователя
Наказали и правильно сделали. Мы летом не жили в Казани, работали в другом городе, и нас тоже постоянно затрахивали с этими "приди и уберись", а у нас один выходной в неделю. А осенью потом началось, что вот вы бездельники не приходилили. Уроды!
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Вы все правильно написали, только "как будто" нужно убрать из Вашего текста. В первую очередь это нужно вашему ребенку, а не родительскому комитету. Не можете помочь физически, оплатите уборщицу. 500 р сможете себе позволить раз так много работаете:-D
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