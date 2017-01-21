Причиной разбирательства стало короткое SMS-сообщение

В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что причиной разбирательства стало короткое SMS-сообщение с просьбой к родителям первоклассников прийти вымыть кабинет после ремонта. Кроме этого, женщину возмутило, что ее персональные данные были переданы третьим лицам.

- Во время осенних каникул в классе, где учится моя дочь, поменяли окна. В ноябре прошлого года я получила сообщение с незнакомого телефонного номера сообщение такого содержания: «К вам обращаются из родительского комитета. Просим прийти и убраться в классе. В кабинете строительная пыль, дети ей дышат». Я была в шоке! Почему я должна убираться в гимназии? Где школьные уборщицы? И кто дал родительскому комитету номер моего сотового телефона?, - рассказывает мама первоклашки.

Женщина сразу написала обращения в Минобрнауки РТ и Управление Роспотребнадзора, приложив к ним скриншот SMS-сообщения.

- Из Минобрнауки РТ пришел ответ, что уборка в классе - дело добровольное, а рассылка была организована не родительским комитетом, а учителем, - возмущается женщина.

Тогда родительница обратилась в прокуратуру Приволжского района Казани.

- По результатам ведомственной проверки в отношении учительницы возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных граждан», - говорится в сообщении.

Однако в казанской гимназии никто не ожидал такой реакции на SMS-сообщение.

- Ведь всегда можно наладить между собой мирный диалог. Кроме того, эсэмэска содержала просьбу, а не приказ. На нее можно было просто не реагировать, - сказала директор гимназии.

По словам директора, учительнице гимназии объявлен устный выговор.

Напомним, в начале учебного года управление образования исполкома Казани рекомендовало учителям школ и воспитателям детсадов отказаться от общения с родителями через соцсети во избежание искажения информации.