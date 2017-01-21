СМИ: компания Samsung назвала причины возгорания Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung официально назвала причины возгорания Galaxy Note 7. Об этом сообщают «Известия».

- По официальному заявлению представителей фирмы, при проектировании и сборе аккумуляторов были допущены недочеты. В ходе проверки 700 инженеров протестировали свыше 200 тыс. устройств и более 30 тыс. аккумуляторов, - говорится сообщение.

Сообщается, что специалисты компании берут на себя ответственность за ошибку и намерены изменить конструкцию и процесс производства аккумуляторов для смартфонов.

На данный момент компания приостановила разработку новой модели Galaxy S8.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что причиной возгорания Galaxy Note 7 стали слишком большие аккумуляторы.

Продажи Samsung Galaxy Note 7 стартовали в августе прошлого года, но вскоре они были приостановлены из-за сообщений о возгорании аппаратов. 2,5 млн устройств были отозваны и заменены, но инциденты продолжались, и в октябре производство смартфонов этой марки было прекращено.