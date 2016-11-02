Минниханов пригрозил уволить глав 17 районов: «Работать не хотите - никто не заставляет»

Президент Татарстана остался недоволен главами нескольких районов рнспублики, которые тормозят реализацию программ по строительству социальных бъектов. В числе провинившихся почти два десятка исполкомов, сообщает "Инказан".

Речь идёт о программах по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, зданий сельских исполкомов и под культобъекты, спортплощадок, лыжных баз и других.

Глава минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал, что несколько районов Татарстана и Казани не предоставили документы на землю под строительство соцобъектов: об отводе участка, кадастровые планы и другие. Помимо столицы РТ, нарекания есть к Зеленодольскому, Высокогорскому, Лаишевскому, Пестречинскому, Елабужскому, Мамадышскому, Бугульминскому, Менделеескому, Нурлатскому, Тетюшскому, Мензелинскому, Камско-Устьинскому, Агрызскому, Бавлинскому, Кайбицкому, Буинскому и Муслюмовскому районам.

- Не дорабатывают исполкомы, Рустам Нургалиевич, — объяснил министр в ответ на вопрос Минниханова о причинах проволочек. - Мы же договорились, если не будет у нас, то будем средства на исполнение этих программ снимать, сокращать программы.

- Это несерьезно. Я второй раз вам говорю: обеспеченность финансовая есть, - сказал Рустам Минниханов. - Вы настольно обленились, что даже бумаги не хотите готовить. Последнее предупреждение. Если на следующей неделе бумаг не будет, то можем даже поставить вопрос персонально по руководителю. Что такое: каждый раз вас уговаривать. Работать не хотите — никто не заставляет.