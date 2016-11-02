Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» потребовали санации обоих банков

Инициативная группа вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка» подвела итоги митинга, прошедшего сегодня в парке Тинчурина. Резолюция по результатам митинга опубликована в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

В первую очередь участники митинга потребовали санации обоих банка.

- Требуем встречи с правительством и президентом Республики Татарстан. Требуем провести расследование и определить виновных в кризисе, а также признать пострадавшими вкладчиками клиентов инвесткомпании «ТФБ Финанс», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в центре Казани с 11. 00 до 15.00 прошел митинг, за ходом которого наблюдали более 30 сотрудников полиции.