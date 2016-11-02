СМИ: с 2019 года будут внедрены электронные медкарты

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая будет внедрена уже с 2019 года. Об этом сообщила директор департамента информационных технологий и связи министерства Елена Бойко на съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

- За два года мы должны на всех граждан РФ к 2019 году завести электронные медицинские карты, чтобы в дальнейшем можно было подключать информационные системы, интеллектуальные системы, накапливать данные, - отметила Бойко.

Отмечается, что уже весной текущего года на портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента.