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В Казани за 5 лет на ливневки потратили почти 300 млн рублей

В Казани за 5 лет на ливневки потратили почти 300 млн рублей
16+
Фото: ProKazan

В Казани с 2012 года на восстановление ливневой канализации были потрачены 290 млн рублей из бюджета РТ, об этом стало известно в ходе отчета председателя Комитета по внешнему благоустройству Игоря Куляжева мэру города Ильсуру Метшину.

В частности, как сообщает официальный портал мэрии города,  в 2016 году было прочищено 45,5 км сетей ливневой канализации, всего, начиная с 2012 года, произведена прочистка более 215 км сетей, что составляет 56% от общей протяженности ливневой канализации города.

Самые громкие успехи

За последние годы в Казани восстановили ливневую канализацию на улице Зорге, которая была повреждена во время работ по строительству метрополитена.

Также были завершены работы по восстановлению ливневок в овраге на улице Латышских стрелков, начатые в 2015 году.

Во время реконструкции парка "Черное озеро" выяснилось, что коллекторы находятся в аварийном состоянии.

- Из-за этого во время сильных осадков систематически подтапливало близлежащие улицы и территорию самого парка. Для решения проблемы за счет внебюджетных средств была выполнена перекладка аварийных участков коллекторов общей протяженностью 398 метров, - отметили в мэрии.

В этом году работы по восстановлению ливневок также будут продолжены.

Как затапливало Казань прежде

Напомним, ранее ProKazan.ru ранее составлял серию фоторепортажей о том, как заливало Казань после дождя. Посмотреть их можно по ссылкам - первый потоп 17 июня 2015 года, второй разгул стихии, который произошел 23 июня и третий - 10 июля.

Н. Вильданов, 20.01.2017, 15:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Артур20 января 2017, 15:37
Это хорошо. МНого где построили ливневки. Но еще столько же надо. Жаль что они не всегда справляются с ливнями.
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Горожанин20 января 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Это хорошо. МНого где построили ливневки. Но еще столько же надо. Жаль что они не всегда справляются с ливнями.
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Иногда такие осадки что ничего не справиться, разве что город перекапывать,это точно больше 300лямов.
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Горожанин20 января 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
Это хорошо. МНого где построили ливневки. Но еще столько же надо. Жаль что они не всегда справляются с ливнями.
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артурчик они всегда не справляются сдождямии как ИСХКОВ УШЕЛ так начало топить делайтевыводы ,все эти цифры невнушают доверия! Казань опять будет ТОПИТЬ!! пока ЭТИ понаехашие в казани у власти казань будет топить.
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Горожанин20 января 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Иногда такие осадки что ничего не справиться, разве что город перекапывать,это точно больше 300лямов.
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не надо врать такие осадкипоявились только в правление нижнекамцев абсолютно неграмотных людей до этого казань не топило

валитев свой нижнекамск в ыпришлые ненужные казани люди у на сне тропики инет таких осадков с котрыми неможет справится ливневка просто вы неумеете работать!! простовы наверное много ...в карман себе..
а то осадки

ВРАНЬЕ!!!довели город до ручки тупоголовые
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Горожанин20 января 2017, 16:50
И благодаря этим ливневкам нас до сих пор топит дождь!!! Пи.даболы
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