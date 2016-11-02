В Казани за 5 лет на ливневки потратили почти 300 млн рублей

В Казани с 2012 года на восстановление ливневой канализации были потрачены 290 млн рублей из бюджета РТ, об этом стало известно в ходе отчета председателя Комитета по внешнему благоустройству Игоря Куляжева мэру города Ильсуру Метшину.

В частности, как сообщает официальный портал мэрии города, в 2016 году было прочищено 45,5 км сетей ливневой канализации, всего, начиная с 2012 года, произведена прочистка более 215 км сетей, что составляет 56% от общей протяженности ливневой канализации города.

Самые громкие успехи

За последние годы в Казани восстановили ливневую канализацию на улице Зорге, которая была повреждена во время работ по строительству метрополитена.

Также были завершены работы по восстановлению ливневок в овраге на улице Латышских стрелков, начатые в 2015 году.

Во время реконструкции парка "Черное озеро" выяснилось, что коллекторы находятся в аварийном состоянии.

- Из-за этого во время сильных осадков систематически подтапливало близлежащие улицы и территорию самого парка. Для решения проблемы за счет внебюджетных средств была выполнена перекладка аварийных участков коллекторов общей протяженностью 398 метров, - отметили в мэрии.

В этом году работы по восстановлению ливневок также будут продолжены.

Как затапливало Казань прежде

Напомним, ранее ProKazan.ru ранее составлял серию фоторепортажей о том, как заливало Казань после дождя. Посмотреть их можно по ссылкам - первый потоп 17 июня 2015 года, второй разгул стихии, который произошел 23 июня и третий - 10 июля.