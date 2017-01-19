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Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей

Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей
16+
Фото: Wikimedia Commons
С апреля 2010 года Минтимер Шаймиев является Государственным советником Татарстана

Сегодня первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев празднует 80-летний юбилей.

С Днем рождения Шаймиева поздравили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, 11-ый президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и многие другие.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретились с Шаймиевым. Путин подарил ему карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау. Также президент России поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия. 

- Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься, - заявил Путин, - отметил Владимир Путин.

Справка

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Республики Татарстан в семье потомственных крестьян.
Образование:
В 1954 году Шаймиев окончил школу и поступил на факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. В 1959 году после окончание института стал работать в области механизации сельского хозяйства.
Трудовая деятельность:
1959 – 1962 гг. – инженер, главный инженер Муслюмовской районной ремонтно-технической станции ТАССР.
1962 – 1967 гг. – управляющий Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника» ТАССР.
1967 – 1969 гг. – инструктор, заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.
1969 – 1983 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.
1989 (сентябрь) – 1990 (сентябрь) гг. – первый секретарь Татарского обкома КПСС.
11 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета ТАССР. В этом году была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан.
12 июня 1991 года избран первым Президентом Республики Татарстан. Дважды (24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран Президентом Республики Татарстан.
Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1986 – 1990 гг.)
1994 – 2001 гг. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ .
25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации В. В. Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил М. Ш. Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан.
2000 – 2010 гг. – член Государственного Совета РФ.
2001 – 2010 гг. – сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия».
25 марта 2010 года передал полномочия Президента Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
21 апреля 2010 года назначен Государственным советником Республики Татарстан.
Женат, имеет двоих сыновей. 

Люция Кашапова, 20.01.2017, 08:45
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин20 января 2017, 08:55
С юбилеем Бабай!!!:) Человека уважают на таком уровне не просто так, добиться такого уважения говорит о многом!
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Горожанин20 января 2017, 09:03
С юбилеем! Здоровья!
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Горожанин20 января 2017, 09:04
Прям с Трампом что ли....)))
0
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Горожанин20 января 2017, 09:07
Да, добился человек многого. Практически, всю нефтянку и переработку. И дорожную сферу. Вот он, талант
0
2
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Хаха20 января 2017, 09:08
Уважаемый человек, как в Татарстан, так и в России! Мало говорит- много делает! Очень мудрый, спокойный и весомый человек! Основоположник нынешнего Татарстан! С днем рождения!
1
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Горожанин20 января 2017, 09:12
О ипать с др
0
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Горожанин20 января 2017, 09:12
С днём рождения, бабай!
1
0
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Горожанин20 января 2017, 09:13
Раскулачивать сыновей надо.
0
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