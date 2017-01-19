СМИ: компания Apple снизила цены на iPhone в России

Компания Apple снизила цены на iPhone в России на 5-10%. Это следует из данных на официальном сайте компании, передает RNS.

Так, сообщается, что новый iPhone 7 подешевел на 4 тысячи рублей. Теперь его стоимость составляет 52 990 рублей, а iPhone 7 Plus снизил цену на 5 тысяч рублей — до 62 990 рублей.

Кроме этого, снизилась стоимость iPad Pro с дисплеем в 9,7 дюйма. Теперь он стоит 44 990 рублей, а с дисплеем 12,9 дюйма — 58 990 рублей.

Также подешевели и MacBook Pro. MacBook Pro без Touch Bar и Touch ID с объемом оперативной памяти 256 ГБ и 13-дюймовым дисплеем стоит 116 990 рублей, раньше его стоимость составляла 119 990 рублей.

- Снизилась и стоимость наушников AirPods на 1 тысячу рублей и составляет 11 990 рублей, - говорится в сообщении.