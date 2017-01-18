В Казани после просьбы Минниханова проведут экстремальные гонки на самолетах

В столице Татарстана впервые пройдет авиашоу Red Bull Air Race

В Казани в конце июля этого года впервые состоится экстремальное авиашоу - Red Bull Air Race, об этом сообщили организаторы мероприятия. Решение провести его именно в столице Татарстана было принято после встречи Рустама Минниханова с представителями компании в декабре прошлого года, на которой и прозвучала просьба президента РТ о проведении гонки в Казани.

Шоу в Казани состоится 22 и 23 июля. Помимо Казани, гонщики в 2017 году выступят в Абу-Даби, Сан-Диего, Индианаполисе и ряде других городов.

Red Bull Air Race – это международный чемпионат по авиагонкам, в рамках которого лучшие пилоты легкомоторных самолетов соревнуются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Проходя трассу, обозначенную надувными пилонами, мастера аэробатики демонстрируют фигуры высшего пилотажа на скорости до 400 километров в час в борьбе за секунды итогового времени и очки. Чемпион серии определяется в конце сезона по количеству набранных очков.

В 2016 году состязания по высшему пилотажу под эгидой Red Bull прошли в Абу Даби (ОАЭ), Шпильберге (Австрия), Тибе (Япония), Будапеште (Венгрия), Аскоте (Великобритания), Лаузицринге (Германия), Индианаполисе и Лас-Вегасе (США).