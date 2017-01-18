На улице Баумана двое парней избили бутылкой прохожего и украли у него сотовый

В центре Казани на улице Баумана двое парней 22-х и 19-и лет напали и избили бутылкой 30-летнего мужчину, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- Нападение произошло накануне, 18 января, в 4:55 около памятника Шаляпину. Пострадавший был госпитализирован с ушибом головного мозга в 7 больницу, - рассказал представитель органов.

Также нападавшие украли у избитого сотовый телефон Sony стоимостью около 12 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой", подозреваемые были задержаны - они оба приехали из Высокогорского района и ранее были судимы. У них был найден похищенный сотовый телефон.

Идет расследование.