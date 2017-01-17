В Чувашии разбился фотограф, работы которого представлены в Казанском кремле

Сегодня, примерно в 12.20 недалеко от Чебоксар разбился мотопараплан, пилот которого оказался фотограф Валерий Тимофеев, чьи снимки представлены в Казанском кремле. Об аварии сообщает приволжское следственное управление на ­транспорте следственного комитета РФ.

«Сегодня около 12:20 (мск) вблизи аэропорта города Чебоксары упал мотопараплан, пилот, которым оказался Тимофеев, получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу», — сообщает ведомство.

Валерий Тимофеев занимался аэрографией - воздушной съемкой. Съемки проводились на мотопараплане. У Валерия были частные клиенты из Казани, которые заказывали «вид с птичьего полета» на свою усадьбу или место, где прошло их детство. Работы Тимофеева украшают стены вдоль проезда Шейнкмана.