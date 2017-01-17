В Казани 59-летняя женщина позирует обнаженной для художников из-за маленькой пенсии

59-летняя жительница Казани Фарида Байзакова позирует абсолютно голой для художников. Об этом пишет starhit.ru.

По словам женщины, о карьере натурщицы она никогда не думала. В юности Фарида Байзакова работала на фабрике, а затем в школе — учителем русского языка и литературы.

- В 2012 году женщина вышла на заслуженный отдых и стала музой для начинающих художников, - говорится в сообщении.

Сообщается, что Байзаковой предложили подработать натурщицей за 6 000 рублей в месяц.

- При росте 154 сантиметров Фарида весит 80 килограммов. Когда в первый раз ей предложили раздеться, она смутилась. Но мы ее успокоили. Ведь у всех студентов есть мамы, бабушки, тетушки, и они понимают, как выглядит зрелое тело. И Фарида согласилась, - рассказал педагог филиала Суриковского института в Казани.

В настоящее время лучшие работы, для которых позировала Фарида, хранятся в методическом фонде Московского института им. Сурикова, украшают квартиры студентов и преподавателей.

Отметим, что у Фариды двое детей - 26-летний Нияз и 34-летняя Асия. Увлечение женщины поддерживает и ее возлюбленный — фотограф Роман.

- Роман любит фотографировать меня обнаженной. Правда, все фотографии уничтожаю. Но Рома смеется и распечатывает новые. На картинах я все-таки себе нравлюсь больше, - сказала Фарида.

Работы студентов филиала Суриковского института в Казани можно посмотреть по ссылке.