В Татарстане директор вуза за 144 тыс рублей «ставил» экзамены по русскому языку мигрантам

В Нижнекамске на директора филиала Московского гуманитарно-экономического института 43-летнего Олега Г. возбудили уголовное дело за то, что он, по версии правоохранительных органов, через посредницу разрешал "ставить" экзамены по русском языку мигрантам, иностранцам и лицам без гражданства. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По данным следствия, подозреваемый, также являющийся председателем избирательной комиссии, с августа по декабрь 2015 года через посредницу - 40-летнюю сотрудницу избирательной комиссии - незаконно получал 144 тыс рублей за успешную сдачу экзамена без проверки знаний.

- В отношении подозреваемых было возбуждено дело по статьям "Коммерческий подкуп" и "Посредничество в коммерческом подкупе". Решается вопрос об избрании меры пресечения, - отметили в правоохранительных органах.

Идет расследование.