В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский

Накануне Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) распространил обращение к депутатам разных уровней, политическим и общественным организациям республики, озаглавленное «Спасти татарский язык». Сообщение об этом появилось в группе «Татарстан Онлайн» в соцсети.

- В Татарстане остается все меньше татар, способных читать татарские книги и газеты, а также выражать свои мысли на родном языке, - считают активисты.

В сообщении отмечается, что в Госсовете РТ так и не смогли организовать хотя бы одно заседание на татарском языке, а в Казанской Гордуме отменили синхронный перевод.

Отметим, что сегодня в республике закрыто 699 татарских школ, а также татарские факультеты в двух вузах.

- ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане придумали новый способ, чтобы сохранить должность президента республики. Суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой.