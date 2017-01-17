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В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский

В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Накануне Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) распространил  обращение к депутатам разных уровней, политическим и общественным организациям республики, озаглавленное «Спасти татарский язык». Сообщение об этом появилось в группе «Татарстан Онлайн» в соцсети.

- В Татарстане остается все меньше татар, способных читать татарские книги и газеты, а также выражать свои мысли на родном языке, - считают активисты.

В сообщении отмечается, что в Госсовете РТ так и не смогли организовать хотя бы одно заседание на татарском языке, а в Казанской Гордуме отменили синхронный перевод.

Отметим, что сегодня в республике закрыто 699 татарских школ, а также татарские факультеты в двух вузах.

- ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане придумали новый способ, чтобы сохранить должность президента республики. Суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой.

 

Люция Кашапова, 18.01.2017, 09:41
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин18 января 2017, 09:49
кто предложил - тот предатель и провакатор! Казнить, нельзя помиловать!
5
23
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Горожанин18 января 2017, 09:51
Это называется -из мухи, слона делать..
0
16
Согласны с автором?
12318 января 2017, 09:55
[***]
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 09:55
Сделать татарский факультативным и не доводить до вражды народов
Кто хочет - тот будет изучать, а насильно - только ненависть к себе получат
2
32
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 09:57
Живем в России и должен быть официальным только один язык - русский,
5
26
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 09:58
Я не против сохранения и развития татарского языка, но в России государственный язык - русский. Господа из ВТОЦ косвенно призывают к сепаратизму, что ли, я не понял? На это статья есть в УК РФ.
Лучший комментарий
1
35
Согласны с автором?
12318 января 2017, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
И на каком основании удалили? Там всего-то одно слово скрыть надо было.
0
0
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Горожанин18 января 2017, 10:05
ВТОЦ давно пора всем составом аннигилировать. Разжигатели хреновы.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 10:06
В ответ на комментарий пользователя
Я не против сохранения и развития татарского языка, но в России государственный язык - русский. Господа из ВТОЦ косвенно призывают к сепаратизму, что ли, я не понял? На это статья есть в УК РФ.
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Да ладно, скажешь тоже сепаратизм. :-D:-D:-D Волюнтаризм еще скажи.
3
2
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Горожанин18 января 2017, 10:06
Татарстан - это Россия, а в России государсвенный язык Русский...те люди неграмотные просто...из колхоза какого нить...
1
8
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 10:06
должны быть два языка ,равными.(татарский и русский)..на выбор гражданам Татарстана.
5
3
Согласны с автором?
Артур18 января 2017, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
Сделать татарский факультативным и не доводить до вражды народов
Кто хочет - тот будет изучать, а насильно - только ненависть к себе получат
Развернуть
тогда и Англ, и Франц. как факултативы надо оставить уж. Что ж мелочится то.
4
0
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
Живем в России и должен быть официальным только один язык - русский,
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Рашен тудэй?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 10:07
Абалдевший - предложил. Я - татарин , я против !
1
8
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2017, 10:09
В ответ на комментарий пользователя
Рашен тудэй?
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Ага, рашен тудей Семонян.
0
1
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Ришат18 января 2017, 10:11
татарин, учился в лицее. но все равно против обязательного углубленного изучения, если оставить то только базовый разговорный. А кому надо - тот пусть сам учит, тат яз. нигде не пригодился только с бабушкой разговаривать
1
3
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Горожанин18 января 2017, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
тогда и Англ, и Франц. как факултативы надо оставить уж. Что ж мелочится то.
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Это иностранные языки, а татарский у нас не признают как иностранный, если приравняют - то пожалуйста, но в школах на тех же условиях - 2 часа в неделю
0
1
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Горожанин18 января 2017, 10:12
В ответ на комментарий пользователя
Абалдевший - предложил. Я - татарин , я против !
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Парик сними.
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