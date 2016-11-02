В Казани отменят бесплатную продленку в детсадах

С 1 февраля текущего года детские сады Казани переходят на 10,5-часовой режим работы. В связи с этим присмотр и уход за детьми сверх установленного времени будут платными. Соответствующие сообщения были опубликованы на страницах детсадов на портале «Электронное образование».

Сообщается, что родители, чьи дети остаются в учреждениях после 18 часов, придется дополнительно доплачивать по 300 рублей в месяц.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что с 1 января 2017 года средний размер платы за детский сад для детей от 3 лет уже составляет 1512 рублей, если в семье более трех детей, то 755 рублей за каждого. Такая сумма взимается учреждениями, которые работают 10,5 часов. Соответствующее постановление «Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в РТ, на 2017 год» подписано премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым.