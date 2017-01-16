Подробности группового надругательства над мужчиной в Елабуге: его снимали на видео

Стали известны подробности группового надругательства над 36-летним мужчиной, которое произошло в Елабуге вечером 15 января, выяснилось, что подозреваемые - 31-летний Сергей К. из Саранска и 33-летний Алексей Б. из Набережных Челнов - снимали преступление на видео. Об этом сообщает KazanFirst.ru.

По данным СМИ, подозреваемые, работающие на местном заводе легковых автомобилей, снимали квартиру в городе. Вскоре вместе с ними начал жить еще один мужчина, позже ставший потерпевшим.

- Отношения у соседей по квартире с новичком не ладились: старожилы подтрунивали над последним, намекая, что якобы он нетрадиционной сексуальной ориентации. 15 января новосел решил подружиться с мужчинами, купил спиртное и пригласил их выпить. Те, напившись, принудили потерпевшего к оральному сексу, - говорится в сообщении.

Двое подозреваемых снимали преступление на видео.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, где возбудили уголовное дело по статье "Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего".

Свою вину Сергей К. и Алексей Б. признали.

Продолжается расследование.