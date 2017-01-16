В Казани из-за нарушений закрылись две пекарни «Добропек»

В Казани были закрыты две пекарни "Добропек", такое решение было принято после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает Tatcenter.ru.

В пекарне на улице Шмидта, 8 не было системы вентиляции - запах пищи и гари попадал в квартиры жильцов дома, также был превышен уровень шума ночью. Суд принял решение закрыть пекарню на 55 суток.

Также на улице Главная, 56 была закрыта пекарня - там были найдены проблемы с вентиляцией. Заведение не может устранить нарушения, и поэтому оно полностью перестает работать.