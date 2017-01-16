Скорой помощи собираются разрешить таранить машины‍, мешающие проезду

В Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы разрешили автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом ТАСС сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Также в ведомстве обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.

- Если скорую не пропустили, это не просто неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками, — заметила Яковлева.

Такое обсуждение началось после того, как в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался из-за того, что скорой помощи въезд во двор преградил автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Чтобы добраться до пациента, бригаде скорой в результате понадобилось 13 минут вместо трех.

При этом в декабре 2016 года члены Общественной палаты также собирались выступить с предложением разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор.