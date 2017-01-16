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Скорой помощи собираются разрешить таранить машины‍, мешающие проезду

Скорой помощи собираются разрешить таранить машины‍, мешающие проезду
16+
Фото: ProKazan

В Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы разрешили автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом ТАСС сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Также в ведомстве обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.

- Если скорую не пропустили, это не просто неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками, — заметила Яковлева.

Такое обсуждение началось после того, как в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался из-за того, что скорой помощи въезд во двор преградил автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Чтобы добраться до пациента, бригаде скорой в результате понадобилось 13 минут вместо трех.

При этом в декабре 2016 года члены Общественной палаты также собирались выступить с предложением разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор.

Н. Вильданов, 17.01.2017, 13:18
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин17 января 2017, 13:29
Опять что ли, двадцать пять?
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2
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Горожанин17 января 2017, 13:33
Наконец-то, ну я вам устрою!!!!
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7
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Горожанин17 января 2017, 13:40
Маразм чиновников крепчает
представим ситуацию - едет "распальцованное" чудо на "двухсотом крузаке или гастарбайтер на "краснобусе" и не пропускают скорую
водитель скорой идет на таран.
А в это время в скорой находится пациент
В итоге скорая не может двигаться самостоятельно (пробито колесо, радиатор, повреждены двери, стекла. или еще хуже - переворот
И кому тогда понадобится скорая помощь?!
а потом на деньги налогоплательщиков покупают новые машины для скорой
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3
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Горожанин17 января 2017, 13:41
Спорим, не пройдет законопроект? Ибо сначала надо решить, кто оплачивать эти художества будет.
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4
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2017, 13:53
да о чем вы говорите!?они за свой счет ремонт производят а тут таранить!это надо сначала машины усилеными бамперами доосностить,да не это бред полный,наказание увеличат и все
0
3
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Горожанин17 января 2017, 13:53
Это с одной стороны правильно!!! Но нужно продумать все. Например, на перед скорой ставим отвал и айда поехал))
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Ильнур17 января 2017, 13:55
Для начала ужесточить наказание за непропуск. А в случае если это чп имело место в неубранном дворе то главу района на нары мэра на исправительные работы.
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3
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Горожанин17 января 2017, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
да о чем вы говорите!?они за свой счет ремонт производят а тут таранить!это надо сначала машины усилеными бамперами доосностить,да не это бред полный,наказание увеличат и все
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Будут делать скорые на базе БТР, их дофигища на хранении )))
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1
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Горожанин17 января 2017, 14:00
Ну все, хозяева жизни перекрасят свои мерны под скорую.
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Горожанин17 января 2017, 14:01
не надо скорой, пусть власть побольше глинок налепит....

Глинка Елизавета Петровна, 1962 г.р., Москва, еврейка.

В 1986 г. закончила 2-й Московский гос. мед. институт им. Н.И.Пирогова по специальности врач-реаниматолог. По специальности не работала. В этом же году эмигрировала в США с мужем Глебом Глебовичем Глинкой.

В 1991 г., прожив пять лет на иждивении мужа и велфере от еврейской диаспоры, решила найти работу. Для того, чтобы иметь возможность работать в США, получила двухгодичное медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в Дартмутской медицинской школе. Паллиативная медицина это даже не "тайский массаж" или "китайское иглоукалывание", что-то вроде хиллерства, только ртом.
После принятия присяги на верность новому государству и отречения от России получила американское гражданство.
"Гражданка США, внучатая племянница Александра Поскребышева и внучка командира полка правительственной авиации Ивана Поскребышева Елизавета Глинка, мать которой всю жизнь работала в Четвертом управлении., принадлежит к элите, из которой не увольняют с любым гражданством. но это ладно. а вот эту информацию надо бы распространить: никакого благотворительного фонда у нее нет. ест…ь международная общественная организация "Справедливая помощь", отчет за 2013. общих поступлений 8803 тысячи рублей. расходов на содержание фонда 5940 тысяч. то есть на собственное содержание уходит 67 процентов поступлений. если бы эта организация перерегистрировалась как благотворительная, то, согласно ст.17 п.3 ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", эти траты не могли бы превышать 20 процентов.
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Горожанин17 января 2017, 14:16
В Москве в новостях показывали,скороя депутата на bmw x5 не пропустил,в итоге bmw обогнала скорую и виляла перед ней и тормозила.и не наказали его.недавно тоже в Мосвке водитель скорой не пропустил человека на дорогой машине,в итоге подрались водитель скорой и водитель на той машине.в Москве дорогу перекрыли чтоб проехала кортеж с чиновником.скорую гибдд не пропустил.так как чиновник ехал.В Казане так же все происходит.люди на обычных машинах пропускают скорую.а вот на дорогих редко очень Редко пропускают.
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Fess17 января 2017, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
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