Российских мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предлагает ввести наказание для чиновников - вплоть до мэров городов - за отказ детям-сиротам в жилье, которое положено им по закону. Об этом газете "Известия" заявил член СПЧ Евгений Бобров.

В феврале, по словам Боброва, в СПЧ состоится рабочее совещание с участием представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников. Как отмечается, СПЧ будет рекомендовать правоохранительным структурам привлекать чиновников к административной ответственности вплоть до ареста за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья.

- И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, - отметил Бобров. - Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности - порой в их действиях можно найти состав преступления.

Напомним, в 2017 году в Татарстане планируют обеспечить жильем 318 детей-сирот. Эта программа в Татарстане реализуется с 2013 года и по ней в год получают квартиры в среднем около 300 граждан.