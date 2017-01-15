В Татарстане возбудили дело на безработного, который улетел воевать в Сирию

Он стал членом террористической организации "Джабхат ан-Нусра", которая воюет с регулярными войсками страны

В Татарстане ФСБ и МВД возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего безработного из поселка Джалиль Сармановского района, который свыше года назад улетел в Сирию воевать за представителей террористической организации "Джабхат ан-Нусра". Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

В ходе проверки, проводимой правоохранительными органами, выяснилось, что подозреваемый 23 октября 2015 года вылетел из аэропорта Бегишево в Стамбул.

- Уже из Турции он перебрался в Сирию, где стал членом организации "Джабхат ан-Нусра", - отметили в следственных органах.

По данному факту на днях было возбуждено дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", сейчас продолжается расследование.

Напомним, по данным за ноябрь 2016 года, 77 жителей Татарстана отправились воевать в Сирию. В отношении татарстанцев, которые воевали в Сирии, было возбуждено 55 уголовных дел, при этом из семерых жителей Татарстана, вернувшихся из конфликта на Ближнем Востоке, шестеро были осуждены.

Кстати



Группировка "Джабхат ан-Нусра", ныне именующая себя "Джабхат Фатах аш-Шам", запрещена в России решением суда.



Отметим, 11 октября в интервью телеканалу TF1 президент России Владимир Путин заявил, что власти США намерены использовать организацию "Джабхат-ан-Нусра" для борьбы с президентом Сирии Башаром Асадом. По словам Путина, Москву "повергает в уныние и удивляет" тот факт, что партнеры, в том числе американские, стараются вывести "Джабхат-ан-Нусру" за рамки списка террористических организаций.