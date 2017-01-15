Локомотив столкнулся с самодельным снегоболотоходом в Самарской области

В Самарской области в субботу вечером на 971 км перегона «станция Правая Волга — станция Октябрьск» локомотив сбил самодельный снегоболотоход, сообщает ProGorodSamara.ru со ссылкой на Сызранское ЛО МВД на транспорте.

Хозяина снегохода на месте происшествия не оказалось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность владельца снегоболотохода была установлена. Им оказался 33-летний житель Октябрьска.

Мужчина рассказал, что двигался на своем транспортном средстве по Волге, его путь пролегал через железнодорожное полотно. Переезжая через рельсы в неустановленном для этого месте, снегоболотоход застрял, вытолкать его самостоятельно мужчина не смог. Увидев приближающийся состав, хозяин оставил свое транспортное средство и убежал.

В результате столкновения пострадавших нет, произошла задержка двух грузовых поездов на 54 минуты. Сейчас идет проверка.