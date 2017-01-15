В Казани организуют пять иорданей для купания в православный праздник Крещения. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Так, окунуться в священную воду можно будет в поселке Щербаково, на Голубом озере, в Приволжском районе – на озере Верхний Кабан со стороны ул. Борисковская, 54 и около кафе «Сокол». В Кировском районе купель будет организована на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви (ул.Приволжская, 32).

- Праздничная служба начнется в 8 часов утра, во время которой будут освещать воду в храмах. Освещение воды в купелях проведут с 11 до 12 часов дня, - сказал Ильнур Шакиров.

Напомним, всего в Татарстане для крещенских купаний организуют 122 места. В этот день на местах крещенских купаний будут работать сотрудники полиции, медики, пожарные и спасатели.