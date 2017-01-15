В Татарстане для крещенских купаний организуют более 120 мест

В Татарстане в ночь с 18 на 19 января для крещенских купаний организуют 122 места. Все они будут осмотрены сотрудниками ГУ МЧС России по РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что для обеспечения безопасности на местах крещенских купаний будут работать сотрудники полиции, медики, пожарные и спасатели.

- Священнослужителям будут вручены акты осмотра с рекомендациями, на основании которых представители Русской Православной Церкви и исполкомов муниципальных районов примут согласованное решение о проведении Крещенских купаний, - говорится в сообщении.

На сайте ведомства можно подробно ознакомиться с памяткой о мерах безопасности при купании.