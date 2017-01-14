Певица Алсу показала свое фото из середины 90-х годов

Певица Алсу выложила в Instgaram фото с собой, которое было сделано "примерно в 95-м году". Фото появилось 2 дня назад.

- Примерно 95-ый. Точно помню, что фото делала, - подписала фото 33-летняя певица.

Фото опубликовано АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Янв 12 2017 в 9:37 PST

Напомним, ранее Алсу поделилась с общественностью фотографиями с первой в ее жизни фотосессии, которая состоялась 18 лет назад.

Кстати



Певица Алсу Абрамова (девичья фамилия — Сафина) родилась 27 июня 1983 года в Бугульме (республика Татарстан). Отец — Ралиф Сафин — сенатор от Республики Алтай в Совете Федерации РФ, мать Разия Исхаковна — по специальности архитектор.



В 2001 году поступила в РАТИ на актерский факультет.



Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году. Большую популярность ей принесла песня "Зимний сон". Первый ее музыкальный сборник "Алсу" поступил в продажу в сентябре 1999 года.



В 2000 году Алсу с песней "Solo" представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, где заняла второе место.