Власти Зеленодольска опровергли сообщения об изъятии детей у неплательщиков за ЖКХ

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин опроверг сообщения об изъятии детей у неплательщиков за ЖКХ, передает «Татар-информ».

- Бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом. Это рабочее указание компетентному органу в сфере защиты детей расширить сферу своей деятельности. Соглашусь, что формулировки в ней были некорректными. Но хочу, чтобы понимали: Тыгин не отнимает детей, Тыгин делает все, чтобы не допустить ситуаций, в которых дети окажутся в опасности!, - заявил глава района.

По словам Тыгина, в районе есть должники и в их число входят неблагополучные семьи с детьми.

- Я дал поручение органам опеки и попечительства, чтобы они проверили эти семьи. Нет ли угрозы для их жизни и здоровья, - добавил он.

Кроме этого, Зеленодольская прокуратура по данному факту провела проверку, по итогам которой ведомство объявило главе отдела опеки и попечительства Зеленодольского района предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности.

Напомним, ранее в соцсетях был опубликован приказ, согласно которому дети изымаются из семей должников за ЖКУ. Там сказано, что это касается семей, находящихся в социально опасном положении, чтобы исключить повторения истории, произошедшей год назад в Лениногорском районе Татарстана, где при пожаре погибла мать и пятеро ее детей.