СМИ: в Зеленодольске власти хотят изымать детей у неплательщиков за ЖКХ

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о якобы имеющих место фактах изъятия детей из семей, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за энергоносители, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях был опубликован приказ, согласно которому дети изымаются из семей должников за ЖКУ по распоряжению главы Зеленодольского района республики. Там же сказано, что это касается семей, находящихся в социально опасном положении, чтобы исключить повторения истории, произошедшей год назад в Лениногорском районе Татарстана, где при пожаре погибла мать и пятеро ее детей.

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия властей недопустимыми, передает ТАСС.

- То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо, - заявила омбудсмен.

Сейчас продолжается проверка прокуратуры.