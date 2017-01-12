Власти назвали самую смертельную «незамерзайку», которая продавалась в Татарстане

Нарушения были выявлены в 44 торговых точках

Сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова назвала самую опасную «незамерзайку» из числа продавшихся в Татарстане, от которой можно ослепнуть и умереть.

Так, по словам Трофимовой, наибольшее превышение метанола было обнаружено в стеклоомывающей жидкости «Super Tech» -30 С зеленого цвета.

- Жидкость продавалась в магазине «Автозапчасти» ИП Файзуллиной в Апастове. Произведена она была в деревне Новое Аннино Петушинского района Владимирской области, - отметила Марина Трофимова.

Кроме этого, количество метанола было превышено в средствах торговых марок «Капелька», «Алтын», Skylux -30С, Gleid exclusive -30, Lazur -30C, Effect Plus, Nord Stream -25C, Незамерзайка -30С.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора сообщила, что специалисты ведомства провели 102 проверки по всему Татарстану.

- Нарушения были выявлены в 44 торговых точках. Из 73 отобранных проб, в 27 было обнаружено превышение метанола от 58 до 902 раз, - добавила спикер.

Несоответствующие нормативам «незамерзайки» были произведены не только во Владимирской области, но и в Москве, Московской области, Ульяновской и Нижегородской областях.

- Общий объем продукции, которая реализовалась с нарушением обязательных требований составил 675 литров. Данная продукция снята с реализации и уничтожена, - добавила спикер.

Отметим, что в настоящее время составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях.

Чем опасна «незамерзайка» для здоровья?

Приобретая на трассах «незамерзайку» по низкой цене, автомобилисты рискуют своим здоровьем. Недобросовестные производители делают ее на основе метанола, крайне опасного для здоровья человека.

- Риск заключается в том, что метанол обладает накопительным эффектом. И когда пары метанола попадают в салон автомобиля, люди начинают чувствовать головную боль, сухость во рту, начинает резать в глазах, - сказала декан факультета нефти и нефтехимии Наталья Башкирцева.

Как отметила Башкирцева, при приеме внутрь этого вещества человек может умереть.

- При приеме внутрь 50 миллилитров этой жидкости наступает слепота, нарушается нервная система, - добавила Башкирцева.

Как правильно выбрать «незамерзайку»?

Для того, чтобы обезопасить себя от такой отравы, прежде всего, не стоит покупать дешевые стеклоомывающие жидкости и приобретать их только в специализирующих магазинах. Кроме этого, специалисты рекомендуют обратить внимание на этикетку, состав и информацию о производителе.

- На этикетке должен быть указан юридический адрес производителя. Также стеклоомывающая жидкость должна иметь государственную регистрацию, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.