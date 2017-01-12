Верховный суд РТ смягчил приговор учительнице за секс с ученицей

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел в апелляционной инстанции приговор учительнице из Альметьевска Румие Хусаиновой, которая четырежды занялась сексом с ученицей. Об этом сообщает «Реальное время».

Суд пересмотрел приговор Альметьевского городского суда и снизил условный срок Хусаиновой на 2 месяца. Учительницу признали виновной в совершении преступления по статье «лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- 25-летнюю учительницу русского языка приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно. Кроме этого, ее обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Кстати, заседание проходило в закрытом режиме. Поддержать подсудимую приехала и 15-летняя школьница вместе с матерью.

Напомним, с июня 2016 года Румия Хусаинова четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей. Во время очередной близости 21 августа у девочки открылось кровотечение, которое продолжалось несколько часов, после чего подросток была доставлена в медицинское учреждение.

Сама учительница рассказывала в полиции, что общаться со школьницей они начали в соцсетях, после того как она поздравила девочку с днем рождения. При этом прежде девочка также общалась с девушками старше своего возраста. Однако отношения с ними заканчивались, когда те выпускались из школы.

Учительница после того, как дело получило резонанс, уволилась из школы, вслед за ней уволилась также и директор.