СМИ: Число интернет-краж с банковских карт может вырасти на треть в 2017 году

Число интернет-краж с банковских карт в России может вырасти на 30% в 2017 году и составить 135-140 тыс. случаев. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Zecurion, которая специализируется на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания.

В прошлом году число краж с банковских карт из-за халатности владельцев достигло 107 тыс. случаев - на 43% больше, чем в 2015 году. Прогнозы на 2017 год сделаны на основе опроса 100 крупнейших банков. Аналитики установили, что мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций.

- Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается, - прокомментировал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.