СМИ: в России создадут единую систему идентификации домашних животных

Единую систему идентификации домашних и сельскохозяйственных животных создадут в России к 2019 году, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича.

Так, уникальные номера должны быть присвоены лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, домашней птице, собакам и кошкам, свиньям, кроликам, пушным зверям, пчелам и рыбам. Исключение сделано для диких животных, "находящихся в состоянии естественной свободы", в том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России, сообщает издание.

- Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей), а с начала 2019 года - для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных, - говорится в сообщении.

При этом в документе не уточняется, надо ли маркировать животных, родившихся до нововведения.

Владельцы должны будут снабдить животных идентификационным знаком с уникальным 15-знаковым номером, к которому в специальной информационной системе будет привязана вся информация о животном, пишет газета. При этом средства маркирования могут варьироваться: это может быть бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник или чип, добавляет издание.

По данным издания, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны разработать "дорожную карту" внедрения идентификации до 15 февраля.

В пресс-службе Минсельхоза газете сообщили, что поручение Дворковича было дано на основе ведомственного приказа.

- Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам, - приводит газета слова пресс-службы ведомства.

Зарегистрировать животное необходимо в первые три месяца после его рождения или ввоза.