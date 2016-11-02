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Около «Казань Арены» на остановке столкнулись два автобуса: пострадали семь человек

Около "Казань Арены" на остановке столкнулись два автобуса: пострадали семь человек
16+
Фото: ProKazan

В Казани сегодня на остановке около "Казань Арены" столкнулись два автобуса 49-го и 46-го маршрутов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, около 13 часов один из автобусов не смог вовремя остановиться, въехав в заднюю часть другого автобуса.

Всего в столкновении пострадали семь  человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую больницу №7, ребенок – в ДРКБ.

Идет расследование.

Н. Вильданов, 12.01.2017, 15:13
Тэги: ДТП, Красный автобус
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Комментарии

Горожанин12 января 2017, 15:19
Ответ простой властям по барабану,они не ездят на автобусах.Каждый день вижу сотню нарушений -автобусы не ездят по автобусной полосе,на остановке заехать в карман?да что-я лох?остановлюсь в 5 метрах от поребрика..Поворот с любого ряда?Наплевать.На красный?Нет проблем.Пару раз в году пришлось ехать на автобусах.Машинально отмечал все нарушения.К концу - лишение прав.Хотя,что я пишу.В комитете по транспорту читать это не будут,они опять разрабатыают какую нибудь гениальную концепцию.Точно,пока не будет массового замеса с многочисленными жертвами,ничего не изменится.
Лучший комментарий
3
27
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Горожанин12 января 2017, 15:21
Долбо.бы!!!
3
2
Согласны с автором?
Мазда12 января 2017, 15:31
Вытаскивать таких водил и
1
4
Согласны с автором?
Мазда12 января 2017, 15:32
0
0
Согласны с автором?
Мазда12 января 2017, 15:33
Бить в морду.да так чтоб окосел!!!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Ответ простой властям по барабану,они не ездят на автобусах.Каждый день вижу сотню нарушений -автобусы не ездят по автобусной полосе,на остановке заехать в карман?да что-я лох?остановлюсь в 5 метрах от поребрика..Поворот с любого ряда?Наплевать.На красный?Нет проблем.Пару раз в году пришлось ехать на автобусах.Машинально отмечал все нарушения.К концу - лишение прав.Хотя,что я пишу.В комитете по транспорту читать это не будут,они опять разрабатыают какую нибудь гениальную концепцию.Точно,пока не будет массового замеса с многочисленными жертвами,ничего не изменится.
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какой замес господи. вас больше боюсь, чем аварий. аварии ежедневно происходят, далеко не всегда виноват водитель.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Ответ простой властям по барабану,они не ездят на автобусах.Каждый день вижу сотню нарушений -автобусы не ездят по автобусной полосе,на остановке заехать в карман?да что-я лох?остановлюсь в 5 метрах от поребрика..Поворот с любого ряда?Наплевать.На красный?Нет проблем.Пару раз в году пришлось ехать на автобусах.Машинально отмечал все нарушения.К концу - лишение прав.Хотя,что я пишу.В комитете по транспорту читать это не будут,они опять разрабатыают какую нибудь гениальную концепцию.Точно,пока не будет массового замеса с многочисленными жертвами,ничего не изменится.
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Главное без смертей. Будьте аккуратнее на дорогах.
0
2
Согласны с автором?
Женщина12 января 2017, 15:38
Они носятся, как ненормальные. Каждый день езжу на автобусе по 89 маршруту...Это нечто. То остановку проедут запросто, есть там народ, нет...Если увидят 22 машрут, то все, как бык на красную тряпку. Беспредел. Не раз жаловалась в комитет по транспорту, плевать им. Какие кондуктора "вежливые" - это вообще отдельная тема.
4
8
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Они носятся, как ненормальные. Каждый день езжу на автобусе по 89 маршруту...Это нечто. То остановку проедут запросто, есть там народ, нет...Если увидят 22 машрут, то все, как бык на красную тряпку. Беспредел. Не раз жаловалась в комитет по транспорту, плевать им. Какие кондуктора "вежливые" - это вообще отдельная тема.
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Эт какой водитель? Каждый день езжу, все адекватно, кондуктора очень вежливые. Не молчат, благодарят. Не наговаривайте.
2
0
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Горожанин12 января 2017, 15:54
Я тоже езжу на автобусе. И хочу сказать, что и водители легковых авто бывает, что и подрезают автобус и ставят свои машины на остановке так, что автобус не может подъехать и нормально высадить / посадить пассажиров. И те маршруты (№1 или №91) на которых я езжу не носятся как ненормальные. Так что некоторым водителям личных авто не мешало бы на себя посмотреть.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Ответ простой властям по барабану,они не ездят на автобусах.Каждый день вижу сотню нарушений -автобусы не ездят по автобусной полосе,на остановке заехать в карман?да что-я лох?остановлюсь в 5 метрах от поребрика..Поворот с любого ряда?Наплевать.На красный?Нет проблем.Пару раз в году пришлось ехать на автобусах.Машинально отмечал все нарушения.К концу - лишение прав.Хотя,что я пишу.В комитете по транспорту читать это не будут,они опять разрабатыают какую нибудь гениальную концепцию.Точно,пока не будет массового замеса с многочисленными жертвами,ничего не изменится.
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это все зависит не от комитетов каких-то, а от самих людей. За рулем автобуса что ли инопланитяни сидят? Такие же люди, как и все мы, такие же казанцы. Тут играет роль чисто человеческий фактор. Человек мог отвлечься или может голова резко заболела и не успел по тормозам нажать. В комитете может сто раз меняться начальство или еще что-то , но за рулем не они ездят. Штрафовать водителей автобусов - это делается, если зафиксировано, как и любого водятла.
0
0
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Горожанин12 января 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Они носятся, как ненормальные. Каждый день езжу на автобусе по 89 маршруту...Это нечто. То остановку проедут запросто, есть там народ, нет...Если увидят 22 машрут, то все, как бык на красную тряпку. Беспредел. Не раз жаловалась в комитет по транспорту, плевать им. Какие кондуктора "вежливые" - это вообще отдельная тема.
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достали уже. Отстаньте от кондукторов. У нас везде такие люди работают. Нахамить могут и в магазине, и в салоне красоты, в ресторане. Что-то мне не разу кондуктора не хамили. Да, молча возьмут деньги и сдачу. И все!! Никто со мной не разговаривает даже. А вам кондуктора постоянно какие-то речи толкают невежливые...очень странно. Или вам 10 лет назад кто-то нахамил в автобусе, так теперь это каждый раз будете писать?
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