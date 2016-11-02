Около «Казань Арены» на остановке столкнулись два автобуса: пострадали семь человек

В Казани сегодня на остановке около "Казань Арены" столкнулись два автобуса 49-го и 46-го маршрутов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, около 13 часов один из автобусов не смог вовремя остановиться, въехав в заднюю часть другого автобуса.

Всего в столкновении пострадали семь человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую больницу №7, ребенок – в ДРКБ.

Идет расследование.