В Татарстане будут судить жителя Турции за надругательство над детьми-инвалидами

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина Турции Кара Ахмета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному делу ему предъявлено обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети Интернет».

- Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2015 года обвиняемый приехал в Нижнекамск на заработки, после чего стал знакомиться с мальчиками и вступать с ними в интимную близость на съемных квартирах и в саунах.

- Жертвами гражданина Турции оказались десять человек. Это четверо несовершеннолетних в возрасте 13 и 16 лет, с которыми мужчина встречался в сауне, и пять взрослых, которым мужчина отправлял свои фото и видео. Позже стало известно, что двое несовершеннолетних являются инвалидами 2-ой группы, - рассказали следователи.

15 мая прошлого года в Нижнекамске гражданина Турции задержали за надругательство 14-летнего С. в сауне. Иностранец вместе с мальчиком пытались снять номер в сауне, однако ребенка узнала одна из сотрудниц заведения, которая попыталась выяснить, что школьник делает в сауне в такое позднее время. При этом мальчик делал вид, что не знает женщину.

Сотрудница сауны вызвала полицию, сотрудники которой задержали жителя Турции прямо в сауне за насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что иностранец оказался сотрудником местной строительной компании, а мальчик воспитывается в многодетной и неблагополучной семье.

Всего установлено 16 эпизодов преступной деятельности.