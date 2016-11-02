В Татарстане на пользователя «ВКонтакте» возбудили уголовное дело из-за выложенных видео

В Елабуге сотрудники МВД возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего Руслана Н, который разместил на своей странице "ВКонтакте" видеозапись экстремисткого содержания, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- В ходе проверки МВД и ФСБ выяснилось, что подозреваемый в период с 7 марта 2014 года до 12 мая 2016 года выкладывал на своей странице видеоролики и изображения экстремисткого содержания, направленные на оскорбление чувств верующих, - рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", идет расследование.