В Зеленодольске родилась девочка-богатырша - она весит 5 килограммов 370 граммов

Новорожденная очень удивила врачей перинатального центра

5 января в Зеленодольском перинатальном центре родилась девочка, которая удивила акушеров. Вес малышки при росте 64 сантиметра более 5 килограммов.

- Врачи после родов приходили посмотреть на нас, - смеется счастливая мама Ульяна Смыкова. - Говорили, мы к вам как на экскурсию.

Как признается Ульяна, она изначально чувствовала, что родит, а вот муж Антон не верил. Дело в том, что у его мамы - известной в городе кукольных дел мастерицы Ольги Смыковой - четыре сына. У троих – восемь сыновей, и вот, наконец, – долгожданная дочка, тринадцатая среди сплошных мужчин.

- Сын у нас родился с весом 4400, поэтому когда УЗИ показало крупный плод, понимали, что в этот раз ребенок крупнее будет, - продолжает Ульяна. - Но и предположить не могли, что настолько.

Муж, кажется, только после родов поверил, наконец, в то, что у него родилась дочка. Поэтому и имя новорожденной подобрал сказочное - Василиса.