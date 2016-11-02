СМИ: отслужившим в армии будут платить максимальное пособие по безработице

Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице. Соответствующие условия прописаны в поправках закона о занятости, подготовленных Минтрудом РФ, передает «Российская газета».

- Если мужчина до того, как пойти служить в армию проработал полный рабочий день не менее 26 недель и получал зарплату, то он имеет право претендовать на максимальное пособие, - говорится в сообщении.

Отметим, что после возвращения из армии необходимо встать на учет в службу занятости.

Кроме этого, на максимальное пособие могут претендовать мужчины, которые работали неполное время, но более длительный период, что в перерасчете также получается 26 недель.

Напомним, сейчас пособие по безработице составляет от 850 до 4900 рублей. По действующему законодательству, человек, который проработал 26 недель и уволился не по «статье», и встал на учет в службу занятости, может претендовать на пособие 4900 рублей. А тот, кто ищет работу впервые и имеет длительный перерыв — 12 месяцев, могут рассчитывать только на 850 рублей.