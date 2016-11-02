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СМИ: отслужившим в армии будут платить максимальное пособие по безработице

СМИ: отслужившим в армии будут платить максимальное пособие по безработице
16+
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице. Соответствующие условия прописаны в поправках закона о занятости, подготовленных Минтрудом РФ, передает «Российская газета».

- Если мужчина до того, как пойти служить в армию проработал полный рабочий день не менее 26 недель и получал зарплату, то он имеет право претендовать на максимальное пособие, - говорится в сообщении.

Отметим, что после возвращения из армии необходимо встать на учет в службу занятости.

Кроме этого, на максимальное пособие могут претендовать мужчины, которые работали неполное время, но более длительный период, что в перерасчете также получается 26 недель.

Напомним, сейчас пособие по безработице составляет от 850 до 4900 рублей. По действующему законодательству, человек, который проработал 26 недель и уволился не по «статье», и встал на учет в службу занятости, может претендовать на пособие 4900 рублей. А тот, кто ищет работу впервые и имеет длительный перерыв — 12 месяцев, могут рассчитывать только на 850 рублей. 

Люция Кашапова, 12.01.2017, 11:38
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин12 января 2017, 11:59
Ну, отлично. Заживут теперь пацаны.
2
7
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Горожанин12 января 2017, 11:59
Прям можно отдать долг Родине, который ты никогда не брал, и потом жить, как Роттенберг
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ПУЛВЭЛАЙЗАТОРИЯ12 января 2017, 12:18
вЕСЬ НАРОД БУДЕТ СКОРО БЕЗРАБОТНЫМ
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Горожанин12 января 2017, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
вЕСЬ НАРОД БУДЕТ СКОРО БЕЗРАБОТНЫМ
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почему ?
принят же закон о посыле на стройки народного хозяйства или как их там

ладно парни, когда последний рейс из казани в Испанию ?
полетел я , а вам счастливых трудодней !
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Горожанин12 января 2017, 12:26
Все это о5 на руку нашей власти, почЩему простым гражданом нет такого пособия? Как вы думаете?
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а12 января 2017, 12:28
Зачем же их туда насильно загоняют, если предположительно они потом будут безработными?
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Горожанин12 января 2017, 13:00
Максимально это для них сколько ? 50 рублей ?
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Мира Номова12 января 2017, 13:00
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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