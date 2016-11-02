В Казани заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых

В Казани в 2017 году заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых. Об этом сообщил директор компании «Спецстрой» Ринат Абсалямов, передает «Татар-информ».
- Установка технических средств организации дорожного движения осуществляется в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014 – 2020 годы», - говорится в сообщении.
Так, новые светофоры появятся на перекрестках улиц:
Завойского – Габишева
Беломорская – Давыдова
Центральная – Овражная (поселок Салмачи)
Оренбургский проезд – Булатова
Парина – 1-я Калининградская
Саид-Галеева – Яхина
Гладилова – 1 Мая – Лукницкого
Восстания – Октябрьская
Попова – Журналистов
Начальная – Советская
Батурина – остановка «Батурина»
Боевая, д. 161,
Беломорская – Химиков.
А заменены светофоры будут на перекрестках:
Сибирский тракт – Журналистов
Г. Тукая – С. Садыковой
Галиева – Набережная
Саид-Галеева – Ташаяк
Тукая – Тази Гиззата
Несмелова – Гладилова
Несмелова – Кировская дамба.
- Объекты уже подключены к электросети, но пока не введены в эксплуатацию, - отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.
Отмечается, что новые светофоры необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличением автомобилей.