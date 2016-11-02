В Казани заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых

В Казани в 2017 году заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых. Об этом сообщил директор компании «Спецстрой» Ринат Абсалямов, передает «Татар-информ».

- Установка технических средств организации дорожного движения осуществляется в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014 – 2020 годы», - говорится в сообщении.

Так, новые светофоры появятся на перекрестках улиц:

Завойского – Габишева

Беломорская – Давыдова

Центральная – Овражная (поселок Салмачи)

Оренбургский проезд – Булатова

Парина – 1-я Калининградская

Саид-Галеева – Яхина

Гладилова – 1 Мая – Лукницкого

Восстания – Октябрьская

Попова – Журналистов

Начальная – Советская

Батурина – остановка «Батурина»

Боевая, д. 161,

Беломорская – Химиков.

А заменены светофоры будут на перекрестках:

Сибирский тракт – Журналистов

Г. Тукая – С. Садыковой

Галиева – Набережная

Саид-Галеева – Ташаяк

Тукая – Тази Гиззата

Несмелова – Гладилова

Несмелова – Кировская дамба.

- Объекты уже подключены к электросети, но пока не введены в эксплуатацию, - отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

Отмечается, что новые светофоры необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличением автомобилей.