АСВ распределило вкладчиков «ИнтехБанка» по банкам-агентам

Страховые выплаты клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января и будут осуществляться через отделения Сбербанка, ВТБ 24 и «Ак Барс» банка. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

- Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО «ИнтехБанк». Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, представленных им в банк при открытии вклада (счета), а также от начальной буквы его фамилии в соответствии со следующей таблицей, - говорится в сообщении.

Сообщается, что вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, перечень и режим работы которых указаны на сайте.

- Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, - сообщает АСВ.

Возмещение будут выплачиваться вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.