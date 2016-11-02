В Старом Аракчино на намытом полуострове сгорел недостроенный коттедж

В казанском поселке Старое Аракчино на намытом для застройки полуострове сгорел недостроенный коттедж, об этом ProKazan.ru сообщила народный корреспондент портала Анна.

- Пожар в недостроенном зданим на скандально известной засыпанной под застройку косе в Старом Аракчино. Начался около 11:30, - рассказали очевидцы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия никто не пострадал, горящий коттедж потушили.

Напомним, строительство коттеджей и домов на намытых территориях Волги у поселка Старое Аракчино началось несколько лет назад. Рабочие с помощью тяжелой техники ссыпали песок в воду, увеличивая размеры косы, после чего было начато строительство.