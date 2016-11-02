В Татарстане в ближайшие месяцы может появиться новый город

В Татарстане в скором времени может появиться еще один город, жители Кукмора приняли такое решение в ходе народного голосования в ноябре 2016 года. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Сейчас Кукмор является поселком городского типа, за повышение статуса высказались 80% жителей поселка. На днях результаты голосования и подготовленный законопроект о смене статуса местные власти направили на рассмотрение президенту РТ и правительству РТ, которые и примут соответствующее решение. Ориентировочно депутаты приступят к его изучению во втором квартале 2017 года.

- Кукмор имеет все основания считаться городом районного значения. Во-первых, по численности населения... у нас в поселке живет 17,6 тысячи человек.



Во-вторых, чтобы называться городом, населенный пункт должен являться "промышленным, культурным и административным центром, имеющим развитую социальную, производственную, инженерную и транспортную инфраструктуры". В Кукморе промышленность развита как ни в каком другом сельском райцентре...



В третьих, многие социальные льготы для сельчан остались в прошлом, система налогообложения тоже изменилась. Следовательно, Кукмор ничего не потеряет от смены статуса, а только выиграет. Повысится инвестиционная и туристическая привлекательность Кукмора. Появится больше рабочих мест, город будет расти, - заявила заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина.

Если решение Госсовета и президента РТ будет положительным, Кукмор станет 24-м по счету городом в Татарстане.

Отметим, сейчас самый "молодой" город Татарстана - это Иннополис, он получил соответствующий статус в ноябре 2014 года.