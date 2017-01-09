Минобороны назвало бредом сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154 в Черном море

Минобороны РФ опровергло публикации в СМИ о предполагаемых версиях крушения военного самолета Ту-154, передает ТАСС.

- Недопустимо голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что опубликованный материал LifeNews о якобы установленных причинах авиакатастрофы — это абсолютный бред и выдумка издания.

- Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования, - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, ранее сообщалось, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: самолет в последний свой рейс отправился перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Самолет потерпел крушение на Черном море рано утром 25 декабря. В результате трагедии погибли 92 человека, в том числе и артисты из Казани.