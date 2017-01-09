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Минобороны назвало бредом сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154 в Черном море

Минобороны назвало бредом сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154 в Черном море
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Фото: wikimedia.org

Минобороны РФ опровергло публикации в СМИ о предполагаемых версиях крушения военного самолета Ту-154, передает ТАСС.

- Недопустимо голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что опубликованный материал LifeNews о якобы установленных причинах авиакатастрофы — это абсолютный бред и выдумка издания.

- Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования, - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, ранее сообщалось, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: самолет в последний свой рейс отправился перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Самолет потерпел крушение на Черном море рано утром 25 декабря. В результате трагедии погибли 92 человека, в том числе и артисты из Казани. 

Люция Кашапова, 10.01.2017, 16:00
Тэги: Авиакатастрофа
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Комментарии

Горожанин10 января 2017, 16:13
просочилась информация о нарушениях? хвост поджали шкуры минобороновские?
2
6
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Горожанин10 января 2017, 16:21
Они думают как народ нае....ать, а народ как-будто тупой а они такие вумные как вутки:-D
1
3
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Дамир10 января 2017, 16:29
В последнее время столько лжи и недоговорённости со всех сторон льется, что уже и незраешь кому и чему верить в этом мире.
1
0
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Призрак 10 января 2017, 16:50
Кашапова с головой дружит или как? То одно тырит и публикует, то диаметрально противоположное. Увольте этого журналистика.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
В последнее время столько лжи и недоговорённости со всех сторон льется, что уже и незраешь кому и чему верить в этом мире.
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Только последнее время? 8-*
0
2
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